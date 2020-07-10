台股失守12100點大關！大立光慘跌逾9%　指數跌119點收12073點

▲台股收在12073點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股連日漲多後，今 (10) 日跟隨亞股修正腳步由漲轉跌，早盤見跳水急殺，跌點一度超過 150 點，最低來到 12030 點，終場跌幅收斂，收在12073點，下跌119點或0.98%，成交量2581.82億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以348.5元作收、上漲1.01%；鴻海（2317）以84.8元作收、下跌1.62%；股王大立光昨日法說公布第 2 季稅後純益 49.89 億元，季減 25.7%，為 3 年來同期低點，對於下半年的展望更釋出保守訊息，導致早盤股價跳水下殺超過 9%，終場以4010元作收、下跌9.48%。

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大型權值股漲跌互見，除了台積電和中華電上漲外，其餘都下跌。

今日上市各類股除了半導體類股上漲0.04%外，其餘都下跌。

台新投顧副總黃文清表示，台股今日漲多拉回，加上前兩天大量震盪，獲利回吐賣壓，指數可能出現高檔震盪，不過目前看來資金效益還是存在，台股有望攻高。



展望後市，黃文清建議後續震盪整理過程中不過度追高，等拉回量縮止穩再進場，可留意下半年的5G手機、高股息個股，今年填息狀況佳，高達九成個股都有填息。