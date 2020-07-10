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快訊／朴槿惠「閨蜜門」結果出爐！共20年徒刑...苦牢蹲到死

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▲▼朴槿惠流淚（圖／視覺中國CFP）

▲朴槿惠被宣判20年有期徒刑，恐怕臨終前都得待在監獄。（圖／視覺中國CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾高等法院10日下午2時40分（當地時間）針對前總統朴槿惠的「閨蜜門干政案」、「國情院收賄案」召開更審宣判，判處朴槿惠20年有期徒刑。

首爾高等法院針對收賄等罪嫌判處15年徒刑、罰金180億韓元；濫用職權等罪嫌則判處5年徒刑、追繳35億韓元；合併共為20年有期徒刑。

根據《韓聯社》，由於朴槿惠不滿二審判決結果而申請上訴，對此南韓最高法院大法院於上告審判決中表示，干政案中涉及的收賄與其他犯罪嫌疑應分開審理；而國情院收賄案中原本被認定無罪的國庫損失嫌疑與賄賂嫌疑均應視為有罪，因此將兩案發回首爾高等法院更審，一併審理、宣判。

朴槿惠在干政案的二審判決中，被判25年有期徒刑、罰金200億韓元；而收賄案二審則是獲判5年有期徒刑，追繳27億韓元。

據悉，首爾高等法院5月對干政收賄案進行終審更審時，檢方曾向法院求處35年有期徒刑，其中包括收賄部分的25年有期徒刑、罰金300億韓元、追繳贓款2億韓元，以及濫用職權妨礙他人行使權力等部分的10年有期徒刑、追繳贓款33億韓元。

根據《News1》報導，若朴槿惠未來不再向大法院提出再抗告，將會確定為20年刑期。另外再加上之前介入新世界黨（새누리당，未來統合黨前身）公推案所被判處的2年徒刑，最終將合併為22年徒刑。

►檢方求刑35年！朴槿惠「閨蜜干政+收賄案」10日宣判更審結果

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