「很抱歉讓支持者擔心失望了」　邱顯智溫情喊話：莫傷透109萬人的心

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量日前爆出人頭黨員風波，黨內推估與明年的決策委員改選有關，9日更有黨內人士爆料，背後的藏鏡人可能為去年選擇退黨的無黨籍林昶佐，更直言林昶佐有意重回時代力量。對此，曾擔任時代力量黨主席的立委邱顯智表示，他要呼籲黨內同志，拒絕這種暗箭傷人的卑劣手段，共同團結，「切莫傷透了109萬人的心」。

時代力量組織部自5月下旬開始，陸續收到突然性大量入黨申請，網路資料分析及電話查對資料後，發現大量異常申請案件，為維護現有黨員權益，暫停受理入黨申請及黨員入黨審理。

有關人頭黨員案，9日傳出無論參與者或涉及的地方黨部，皆與林昶佐有關係密切，線索會說話，一切皆指向背後藏鏡人最可能是林昶佐。此外，黨內人士也分析，舊愛總是最美，林昶佐退黨後少了政黨奧援，加上與民進黨談判籌碼大減，都是讓林昶佐思考要佈局重返時力的動機。

對此，邱顯智9日深夜在臉書表示，「今天的幾則新聞，很抱歉，讓支持時代力量的朋友擔心、失望了」，這種感覺讓他想起去年擔任黨主席時，放話漫天飛舞的場景。

邱顯智說，自己不是一個強勢的人，也不習慣以力服人，所以在過去面對放話的惡質文化時，自己只能好言相勸，要求大家自重、自律。儘管遭到有些人批評軟弱，也有些人認為應該硬起來，「這些批評，我都接受」，但他始終認為，強硬應該用在對抗不公不義，力量應該用來扶起艱苦的人，而不是用來面對夥伴同志。

邱顯智指出，時代力量在今年大選獲得109萬張選票的支持，這是對於上一屆立委表現的認可，更是對於全台各地議員紮實問政、認真服務的肯定，在大家關注時力黨團委員的同時，他也要請大家多多關注時力各地的議員，看看他們做什麼，聽聽他們怎麼說，同時也呼籲黨內同志，拒絕這種暗箭傷人的卑劣手段，共同團結，「切莫傷透了109萬人的心」。

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