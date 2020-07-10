高效節能50%電力　永大獲歐盟電梯節能5A最高省電標章

▲永大獲歐盟電梯節能5A最高省電標章。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

為了讓電梯更具節能高效率延長使用壽命，國內電梯大廠永大（1507）今（10）日獲得歐盟電梯綠色節能效率新標章「VDI4707」最高的5A等級認證。永大總經理蔡尚育表示，5A代表省電等級最高且為台灣業界唯一，經測試最高可省下50%的電力，完全符合新世代需求。

蔡尚育表示，目前全世界主流電梯製造廠皆以歐盟所訂定的法規標準為依歸，包括安全與節能，而永大除了深耕兩岸外，也將積極開拓東南亞等地市場，這次獲得「VDI4707」歐盟最高節能5A認證，符合綠色電梯新趨勢更具競爭力。

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蔡尚育指出，永大這次送驗的載客型電梯，以額定載重2000公斤，設定每秒4公尺的升降速度與365天運轉下，最後測得A級能源效率，而永大一向以安全高品質著稱，還享有防疫減少感染風險，更具備高效率節能功效，完全符合新世代需求。

「魔鬼藏在細節中」，蔡尚育說明，電梯要拿省電標章A其實不難，但A級中又細分5個等級，從使用強度與頻率非常低的第一等級到使用頻率非常高的第五等級，永大直接挑戰最高規第五級，以每天平均運行時數6小時，在超過100公尺高度的辦公大樓或醫院等繁複使用的場域中通過測試，前後對比最高可省下50%的用電。

永大表示，依照實機測試分析，目前標準電梯能耗約只有B或C級，A級需加能量反饋裝置才會達到，而該裝置的費用約僅佔新梯價格3%左右，對注重能耗的客戶，在規格選用上可特別指定，而永大這次是委託歐盟認證的TUV(德國萊因TÜV)機構送測，進行Y12系列產品，耗時8周完成，效力至2023年6月30日止。

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