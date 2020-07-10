花旗表示：別指望人民幣能很快取代美元成為避險貨幣

▲花旗銀行表示：別指望人民幣能很快成為替代美元的避險貨幣。（資料照／記者林敬旻攝）

記者林鼎閎／綜合報導

儘管近期市場有關強勢美元時代即將終結的說法甚囂塵上，但花旗銀行外匯分析全球負責人Ebrahim Rahbari仍認為，人民幣距離取代美元的時刻還非常遙遠，他表示，「不要指望人民幣會很快成為美元或美國國債的避險貨幣。」

當被問到人民幣是否可以成為避險部位時，Rahbari表示，「我非常懷疑。所謂的避險資產通常具有某些特性。 首先，他們必須有長期價值的功能。從短期來看，它們還得在危機時期能夠保護資金成為避風港。最重要的是，中國金融市場仍然難以進出，許多資產也缺乏流動性。很顯然人民幣在這方面並沒有資格。」

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在中國股市飆升之後，人民幣近日大幅升值。當被問及人民幣的前景時，Rahbari說：「當我們看人民幣時，我們總是必須將亞洲的情況與美元的整體情況進行比較。目前的情況都表明美元兌人民幣有一點下行空間。」

分析師說，「亞洲地區正在復甦，也許中國的市場正在積極追趕周圍的國家，但同時我們也面臨著下行壓力，美元的匯率範圍將更加廣泛。」

Rahbari指出，「即使中國經濟及其金融市場的前景，較其他市場更為溫合，但人民幣也難以成為美元和美國國債的真正替代品，對此還有非常、非常遠的路要走。」另外，歐元是否能成為避險的好選擇，也尚有爭議。

全球公認的「避險貨幣」主要有美元、日元和瑞士法郎。通常市場上有地緣政治風險加劇，資金便流向上述三個國家。