佐登-KY營收第2季成長15%　響應「振興三倍券」再加碼





▲佐登妮絲集團總經理暨營運執行長陳佳琦。（圖／佐豋-KY提供）

記者姚惠茹／台北報導

佐登-KY（4190）今（10）日公告6月自結單營收為2.25億，較上月成長3.8%，第2季合併營收6.29億元，季增15%，主要是隨著疫情緩解已恢復83%的營收水準，並受惠於防疫措施得宜搭配體驗式行銷活動，為門市注入新客群。

佐登-KY表示，目前中國大陸地區回店率持續恢復至85%，醫美活動營收月成長46%，並與17家企業推出的聯合振興折扣，跨足食、衣、住、美容SAP，進行異業結盟，提升各品牌新客量，而布局多年的芳療保健也因疫情帶動上半年精油銷售業績，挹注下半年營收將持續走強。

請繼續往下閱讀...

佐登-KY指出，隨著時序邁入盛夏、口罩配戴政策鬆綁，肌膚防曬與打造亮白美肌成為佐登季節性的銷售主力，功效性產品促使銷售業績穩定成長，並在電商通路平台，鎖定不同需求的愛美消費者，走出產品系列新格局，滿足顧客對不同肌膚的需求，也為營收挹注貢獻。

佐登-KY強調，響應政府推出刺激消費的「振興三倍券」，公司加碼祭出優惠，會員購買美妝產品支付3000元就可選購6000元產品，再享加購3堂SPA課程只要3000元，而非會員可用3000元享受價值6000元的3堂臉部SPA課程，再加贈產品抵用券1000元，可望為佐登妮絲營運挹注活水。

此外，響應政府「振興三倍券」政策的廠商越來越多，藥妝店也紛紛祭出優惠，像是Tomod’s滿500元即加贈100元折價券，寶雅則主打消費300元贈送500元折價券，更推出天天抽Switch、Gogoro加碼好康。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你換1.5倍東森幣