台資銀行捐贈近約90萬元　助澳洲大火災後重建

▲澳洲大火燒毀無數人與動物的家園。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

澳洲今年初森林大火肆虐，災情嚴重，為協助賑災與後續重建工作，銀行公會發起號召在澳九家台資銀行聯合捐款共計43,000澳元（換算約新台幣約90萬元），今年分別將款項轉帳至銀行駐所各州政府指定官方帳戶，並透過駐雪梨辦事處等台灣駐澳各處通知澳方。

這次共襄盛舉的台資銀行分別在新南威爾斯州、昆士蘭州及維多利亞州設有分行及代表人辦事處。

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在新州(雪梨)有台銀、兆豐銀、華銀、合庫銀、台企銀、玉山銀的雪梨分行及中信銀代表人辦事處；在昆州(布里斯本)有兆豐銀、一銀、台企銀、玉山銀及台新銀的布里斯本分行。以及在維州(墨爾本)有兆豐銀及合庫銀的墨爾本分行。

為響應國際對澳洲森林大火賑災捐款活動，銀行公會由銀行公會理事長呂桔誠特召開相關專案會議，邀集於澳洲設立據點的台資銀行進行討，會中籲請賑災捐款，回饋當地，善盡企業社會責任。



駐雪梨辦事處處長范惠君表示，各家銀行慷慨解囊，發揮「人飢己飢、人溺己溺」的胸懷，並已通知澳方且獲正面回應，相信此舉有助提升我商在澳能見度，並增進台澳情誼。澳洲與全球刻面臨新型冠狀病毒疫情前所未有之衝擊，台資銀行協助澳洲儘早完成野火受創災區的重建工作，有助因應未來更多挑戰。