佛州重啟經濟「太趕進度」！　佛奇警告：恐引疫情二度爆發

▲ 佛奇指出，部分州政府重啟速度太快。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）重創全球，美國確診人數在本週突破300萬。繼與川普槓上之後，美國國家衛生研究院主任安東尼．佛奇（Anthony Fauci）再度提出警告。佛奇於美東時間9日提醒民眾，許多州政府重啟經濟的速度太快，恐造成新冠肺炎再度爆發流行。

「並非要二度讓經濟停擺，而是州政府應該暫緩重啟作業。就我所知，佛羅里達州便跳過太多確認程序。」佛奇警告佔了感染總人數50%的四州，包含亞利桑那州、加州、佛羅里達州及德州，必須積極要求民眾保持「社交距離」，實施相關措施，例如關閉酒吧、避免人潮聚集。

加州是最早實施防疫限制措施的州，但疫情並不樂觀。南部的洛杉磯城市正處於高度傳染的危機中，市長對此表示，若情況繼續惡化，達到危險標準，將再次下令民眾自主在家隔離。

佛奇表示，如果美國能持續保持謹慎和這些防疫習慣，傳染狀況將會緩和許多。另一位公衛專家也回應了佛奇的談話，前疾病控制和預防中心公共衛生準備和響應辦公室主任阿里・Ｓ・汗博士說：「如果美國不照專家之前建議的防疫手段做，將只剩下關閉經濟鏈這個選擇。」

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