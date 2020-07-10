　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

佛州重啟經濟「太趕進度」！　佛奇警告：恐引疫情二度爆發

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國公衛專家佛奇（Anthony Fauci)。（圖／路透）

▲ 佛奇指出，部分州政府重啟速度太快。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）重創全球，美國確診人數在本週突破300萬。繼與川普槓上之後，美國國家衛生研究院主任安東尼．佛奇（Anthony Fauci）再度提出警告。佛奇於美東時間9日提醒民眾，許多州政府重啟經濟的速度太快，恐造成新冠肺炎再度爆發流行。

「並非要二度讓經濟停擺，而是州政府應該暫緩重啟作業。就我所知，佛羅里達州便跳過太多確認程序。」佛奇警告佔了感染總人數50%的四州，包含亞利桑那州、加州、佛羅里達州及德州，必須積極要求民眾保持「社交距離」，實施相關措施，例如關閉酒吧、避免人潮聚集。

加州是最早實施防疫限制措施的州，但疫情並不樂觀。南部的洛杉磯城市正處於高度傳染的危機中，市長對此表示，若情況繼續惡化，達到危險標準，將再次下令民眾自主在家隔離。

佛奇表示，如果美國能持續保持謹慎和這些防疫習慣，傳染狀況將會緩和許多。另一位公衛專家也回應了佛奇的談話，前疾病控制和預防中心公共衛生準備和響應辦公室主任阿里・Ｓ・汗博士說：「如果美國不照專家之前建議的防疫手段做，將只剩下關閉經濟鏈這個選擇。」

 ▼ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
惡鄰居樓梯間堆滿鞋「當自己家」　一通電話檢舉最高罰20萬
住半個月電費2390元！「電表9天狂飆123度」妹子嚇傻　廁
快訊／國民黨抗議無效　陳耀祥拿65同意票出任NCC主委
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

地方首例！川普取消「國際學生簽證」　加州檢察長告上法院

財訊／「習近平是史達林繼承人」 白宮國安顧問歐布萊恩，才是中共該怕的人

影／「朴元淳之死」..南韓總統說話了！結識「老同學」至少40年

嚇瘋！她早起晨跑卻在路邊驚見「腐爛人頭」...詭異死角沒半支監視器

歐洲公布下半年產業戰略　全力籌備「歐洲清淨氫能聯盟」

「可偷的藝術展」東京一藝廊作品瞬間被偷光　人潮多到鄰居報警！

全球最古老新種「海豚科頭骨化石」　可追溯至1130萬年前

影／「市長之死」掀陰謀論！他出書惋惜朴元淳「能力出眾」：和文在寅有關

豪放女子「亂入脫褲」蹲下開始上！　CNN記者播到一半…只能默默往左移

ICE新政策「懲罰國際學生」　美國密西根大學加入哈佛、MIT提出訴訟

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

鄧倫玩密室逃脫「全程尖叫不停」ＸＤ　被鬼嚇到「拖行楊冪1公尺！」超狼狽

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

毛弟邱宇辰揪羅志祥打球「變膀胱者XD」　花100天增肌..結果身高少9cm

惡火進逼！絕望母死前扔兒出3樓　前海軍陸戰隊員1秒衝刺奇蹟救援

地方首例！川普取消「國際學生簽證」　加州檢察長告上法院

財訊／「習近平是史達林繼承人」 白宮國安顧問歐布萊恩，才是中共該怕的人

影／「朴元淳之死」..南韓總統說話了！結識「老同學」至少40年

嚇瘋！她早起晨跑卻在路邊驚見「腐爛人頭」...詭異死角沒半支監視器

歐洲公布下半年產業戰略　全力籌備「歐洲清淨氫能聯盟」

「可偷的藝術展」東京一藝廊作品瞬間被偷光　人潮多到鄰居報警！

全球最古老新種「海豚科頭骨化石」　可追溯至1130萬年前

影／「市長之死」掀陰謀論！他出書惋惜朴元淳「能力出眾」：和文在寅有關

豪放女子「亂入脫褲」蹲下開始上！　CNN記者播到一半…只能默默往左移

ICE新政策「懲罰國際學生」　美國密西根大學加入哈佛、MIT提出訴訟

二軍交流賽／楊晉豪再見安打　富邦二軍逆轉勝台電

中職／兄弟爭冠球員異動　林書逸上一軍、廖乙忠下二軍

退租收500元清潔費！馬桶2年沒刷「髒成生態池」　網嘔：公廁都比較乾淨

戲精汪玩捉迷藏秒看破！「假認真」找爸加碼滑壘急煞　網：狂偷瞄

哈孝遠提提3桶水往綜藝大哥臉上潑　濕身狼狽相曝光

搶攻三倍券！義大滿3千抽10萬購物金　樂園4D設施升級大人小孩嗨翻

理財周刊／熱錢推升　台股迭創新高

先探／健身器材股指標　誰最夯？

夏日防曬衣服超重要！專家曝「4大影響」關鍵　防護係數越大越好

先探／熱啊…飲料概念股上漲有理

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

國際熱門新聞

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

首爾市長初判自殺亡！女驚：很多受害者

跳舞跳一半…壽星女突蹲下吐血亡　

首爾市長「生前最後畫面」曝光！

即／朴槿惠獲判20年徒刑...恐怕得關到死！

搜救犬深山尋獲！朴元淳失聯7小時身亡

快訊／南韓首爾市長驚傳身亡

首爾市長遭控性騷擾秘書！警方證實了

美女遭分屍藏箱　被抖音小鬼發現

即／朴元淳最後遺言：對所有人都很抱歉

秘書控朴元淳「TG傳不雅照」　支持者崩潰

首爾任期最長市長　朴元淳身亡

日本第二波開放入境名單　傳台灣入列

更多熱門

相關新聞

哈薩克專家：不明肺炎患者體內未檢測出新冠病毒

哈薩克專家：不明肺炎患者體內未檢測出新冠病毒

中國大陸駐哈薩克大使館9日公告，當地爆發不明肺炎，截至目前已有1772人死亡，致死率遠高於新冠肺炎。不過，哈薩克衛生部回應否認，「那些病例很可能就是新冠病毒病例。」此外，對於哈薩克爆發的肺炎仍是新冠肺炎的說法，大陸一位專家發表了自己的看法。

即／美國無印良品聲請破產！

即／美國無印良品聲請破產！

我被英列開放名單　莊人祥：鼓勵商務優先

我被英列開放名單　莊人祥：鼓勵商務優先

確定了！　香港13日起全港學校「提早放暑假」　

確定了！　香港13日起全港學校「提早放暑假」　

阿曼發燒「二度吃退燒藥」　5旬男確診新冠

阿曼發燒「二度吃退燒藥」　5旬男確診新冠

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

陳建州道歉「真的是時候了」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

高雄男舞廳被砍3刀　斬斷大動脈放血慘死

台中4同事集資1200！爽中30億

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

韓國瑜付費上「博恩夜夜秀」　價碼曝光

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

課後相約七星潭…女師與國三男「海灘野戰」

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

多喝水不如懂喝！醫驚揭「喝錯下場」恐致命　3大關鍵點曝光

為了趕去唱KTV！　男摺疊刀狂刺殺死2人...今被「執行死刑」

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範
KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面