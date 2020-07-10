太和-KY 6月營收站上1億元大關　跨界抗疫產品銷售有成

▲全球化妝品製造商太和生技董事長郭靖凱。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

全球化妝品製造大廠太和生技（4136）今（10）日公布6月合併營收達1.16億元，月增45.16％，創今年新高，一舉站上1億元大關；累計今年上半年營收達3.99億元，主要受惠於中國大陸電商平台的彩妝品牌客戶銷售業績成長，以及抗疫市場效益展現，帶動訂單需求暢旺，挹注營收大幅成長。

太和-KY表示，這次與安徽德正堂合作開發包括免洗酒精洗手液、消毒噴霧等的抗疫產品銷售成果逐步展現，累計今年前六個月大陸市場銷售業績達人民幣7202.66萬元，目前也正積極計劃客戶後續追單安排，預期隨著下半年開始進入歐美冬季系列彩妝產品與聖誕節限定彩妝禮盒出貨旺季，加上抗疫產品市佔率迅速提升，今年整體營運有望交出下半年優於上半年的亮麗表現。

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太和-KY指出，觀察大陸北京近期又見第二波疫情爆發後，消費者逐步自覺養成良好的衛生防控和自我保健理念，因而使得酒精消毒、口罩等相關產品成為「疫後必需品」的態勢明確，推進太和生技集團馬不停蹄與安徽德正堂藥業強強聯手，加大投入更多酒精消毒類相關抗疫產品的開發製造與抑菌認證程序等，形成彩妝/護膚/抗菌三位合體的業績成長。

展望今年下半年，太和-KY表示，抗疫產品訂單有望挹注營運績效，並期待集團進入國際知名品牌客戶-MORPHE、e.l.f等針對冬季系列彩妝產品與聖誕節限定彩妝禮盒的出貨逐步增溫、中國大陸本土彩妝品牌客戶良好的拉貨力道下，創造今年整體營運有機會交出下半年優於上半年的亮麗表現。

此外，伴隨著中國大陸化妝品行業一起成長，如今被美容化妝品業界公認為第一美容展，獨具行業領導地位、業界影響力一呼百應的第25屆「2020年中國美容博覽會」拉開序幕，太和生技集團在為期三天的展會中探索，並開拓明後兩年彩妝市場最新潮流趨勢，爭取開發更多新業務洽談。

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