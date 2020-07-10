不畏市場恐慌　德意志銀行上調蘋果股價至400美元

▲德意志銀行將蘋果目標價上修至400美元。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

蘋果昨（9）日股價收在382.73美元，創收盤歷史新高。AppleInsider、Barron`s等外電報導，德意志銀行分析師Jeriel Ong發表研究報告將蘋果目標價上修至400美元，理由是蘋果的新款裝置及服務業務都繳出亮眼的成績。

分析師Jeriel Ong提出了該銀行關於蘋果在疫情間表現的論點，並針對股東擔心該股的價格成長過快的問題提出看法。



在疫情間，蘋果的表現優於標普500指數，自2020年初以來，該指數已上漲27％。有很大一部份得歸功於整體市場的表現以及蘋果銷售出現V形反轉的復甦。其中包括可靠的App Store和 iPhone SE，以及未來的iPhone 12。



分析師補充說，德意志銀行雖然正確地預測了蘋果將從新冠肺炎遭受影響後的低點中復甦，但仍對反彈的速度和幅度感到驚訝。

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換句話說，蘋果已經超越了在疫情前的高峰，大約在325美元。由於蘋果股價急劇上漲，德意志銀行的分析師表示，「對於股價的快速上漲，確實有一些過度反應的隱憂存在。」

明顯的風險包括，當前的經濟狀況、消費者的支出減少；另外，還包括可能出現第二次或更長時間的新冠肺炎的疫情；以及蘋果2020年 iPhone 12可能延遲發布計劃的風險。儘管存在這些擔憂，但分析師仍認為，從長遠來看，該公司希望投資者對iPhone，AirPods，服務的混合轉型建立更多信心。