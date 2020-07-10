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親手養育23年！不孝孫痛打82歲奶奶5分鐘　打到靜脈破裂「靴子裝滿鮮血」

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▲▼ 家暴,暴力,瘀青。（圖／CFP）

▲男子竟然不顧養育之恩，暴打養大他的奶奶。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

英國威爾斯一名23歲男子從小被82歲祖母辛苦養大，卻因為要不到酒錢就狂揍對方整整5分鐘，導致小腿嚴重瘀青、靜脈破裂出血，被送醫時所穿的靴子裡面竟然流滿了血，惡劣暴行被判入獄1年。

居住在威爾斯尼思市(Neath)的23歲男子歐文斯(Leon Peter Owens)，今年3月13日酒醉後返家，因為向82歲奶奶討酒錢失敗竟然就施暴，一邊大喊「快給我錢」一邊用腳狂踢對方長達5分鐘，而對方當天早上才給了他英鎊10元（約台幣371元）買酒。

歐文斯犯案後便逃到女友家中，重傷的奶奶因為擔心他便跟在身後，結果因為身上流太血感到頭暈，後來被附近民眾發現、幫忙扶到地板上止血。本案近來開庭，檢察官沃爾頓(Ashanti-Jade Walton)表示，案發現場地上有血、傷者腿上也流著血，靴子裡更是裝滿了血，後來送到醫院因為小腿腫脹、靜脈破裂接受治療。

根據法院資料顯示，前科累累的歐文斯曾被指控18項罪名，其中8項都與喝酒有關，其中包含去年他也是酒醉後攻擊一名醫療人員，而被判入獄6個月。法官痛批歐文斯竟然狠心對養育他23年的祖母下毒手，惡行令人髮指，判處入獄12個月、以及3年限制令的管束。

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