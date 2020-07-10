台股熱錢淹腳目！　財經專家示警：股市嚴重背離經濟基本面

▲台灣綜合研究院創辦人劉泰英。（圖／資料照）



記者謝仁傑／綜合報導

外資熱錢不斷地湧入台灣，促使台股多頭持續看漲，甚至有人喊出台股可望觸及20,000點。號稱「財經國師」的台綜院創辦人劉泰英認為，「股市嚴重背離經濟基本面」，各國為了拯救經濟不斷撒錢，拚命製造泡沫，促使近期各國股市強漲，但泡沫何時會破散戶需注意。

對此，財信傳媒董事長謝金河表示，全球的資金大浪都聚集在這裡，劉泰英是完整見證80年代台股飊漲後泡沫化的人，示警當前股市的投機飆升，感受一定比別人深刻；他表示，股市與基本面背離，這是為了對抗疫情，全球央行貨幣供給增加逾8兆美元，這些全幾乎都流入股市，是股市飆漲的主因。

請繼續往下閱讀...

謝金河指出，但如果大家仔細看，這一回合的股市是點放，不是全面性的飆漲；例如，美國是新經濟領航，概括來看，可以用幾個英文字母表列，「FAAMG加上TNN」，這8家公司當中，Apple及微軟市值逾1.6兆美元、Amazon達1.584兆美元、Google超過一兆美元、FB接近7000億美元，TNN代表的是Tesla、Nvidia及Netflix，他們市值都超過2000億美元。

其中，Nvidia超車Intel，Tesla市值跑到2584億美元，已拉開與Toyota的差距，值得關注的是，台灣的TSMC Adr市值來到3359億美元，正朝著4000億美元的方向前進。

▲特斯拉市值不斷奔馳。（圖／路透社）



謝金河表示，中國也炮製美國救市手法，祭出兩融鬆綁，迎接健康牛，香港股市也出現新經濟熱浪，用英文代號是ATMX，A是阿里、T是騰訊、M是美團、X是小米，若要再加是NJ，J是京東、N是網易，這6家新經濟企業撐起香港股市半邊天。

阿里市值5.61兆港元，已超過FB，騰訊5.378兆港元，緊追在後，這兩家5兆港元的大牛是港股雙箭頭，美團一路大漲威力兇猛，這些新經濟股大漲，讓大家暫時忘記港版國安法的影響。

謝金河最後指出，台灣所有最投機的錢都在生技股衝浪，反正不用看財務報表，主力大戶用力炒股，彷彿重回80年代台灣錢淹腳目的時代。

謝金河與劉泰英都認為，投資人在面臨過熱的行情下，更應該謹慎小心，以免哪天泡沫破了，就是一場大災難了。

＃ 對面的女孩看過來～～

＃ 過期票券轉黃金！ 看這裡！快別急著丟掉><