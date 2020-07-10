台積電飆353元續創新高　市值9.15兆元衝破新紀錄

▲台積電股價10日開盤跳空達新台幣352.5元，創歷史新高價，市值突破9兆元關卡。（圖／CFP）

文／中央社

台積電美國存託憑證（ADR）持續攀高，達64.78美元，再創歷史新高，帶動台積電股價同步走高，開盤跳空達新台幣352.5元，最高來到353元，創歷史新高價，市值突破9兆元關卡。

市場憂心疫情恐將傷害經濟，道瓊工業指數下挫361.19點，不過，晶片廠超微（AMD）股價強漲7.16%，費城半導體指數漲1.32%，台積電ADR也有不錯表現，漲2.19美元，漲幅3.5%，收64.78美元，再創新高價。

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台積電今天在市場買盤持續積極湧入下，股價表現強勁，開盤跳空達新台幣352.5元，漲7.5元，漲幅2.17%，同創歷史新高價，市值增加1944億元，突破9兆元關卡，達9.14兆元。

台積電將於收盤後公布6月業績，法人預期，在7奈米客戶需求強勁下，台積電6月營收可望止跌回升，將重回1000億元以上水準，整體第2季營運目標應可順利達成。

據台積電預估，在5G與高效能運算需求熱絡下，第2季營收將約101億至104億美元，以中間值102.5億美元計，將季減約1%。

法人預期，受惠蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）與聯發科等需求強勁，台積電7奈米與5奈米接單滿載，下半年業績可望逐季攀高。