觸電心跳停止12分鐘！美F-15駕駛瀕死後首度上天際：像回到家

▲美國F-15鷹式戰鬥機。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者任珈萱/綜合報導

美國佛羅里達州空軍國民警衛隊中校卡斯鮑姆(Jonathan Kassebaum),去年10月意外觸電,導致心跳停止12分鐘,好險救護人員及時趕到,才挽回寶貴性命。在休養期間,他一共停飛了255天,不過就在周一時,他恢復訓練首度駕駛F-15戰機。卡斯鮑姆表示,這感覺很好,很像回到家。

綜合外媒報導,卡斯鮑姆於周一駕駛F-15戰機,和夥伴一起進行攻防戰「空中纏鬥」,他也表示,「一開始的時候,我們一個進攻,一個防守,這也是一場貓捉老鼠的遊戲,這應該是航空業產生出最酷的遊戲,所以我們就決定要來實踐一下」。

.@usairforce Lt. Col. Jonathan Kassebaum was electrocuted while working on a rewiring project at his home on Oct. 25. https://t.co/B4NhYrBXas

— Stars and Stripes (@starsandstripes) July 7, 2020

據報導,去年10月時,卡斯鮑姆在家中院子佈線,但聽到家裡的狗狗在游泳池裡哀嚎,所以馬上跳進去救牠,但是沒注意到有一條被切斷的電線,讓泳池通電,所以瞬間全身通電,於是他便抓著池邊的鋼扶手,試圖爬出來,但這也成了導線管。卡斯鮑姆也說,他還記得當時後腰部以下都無法動彈。

卡斯鮑姆12歲的女兒茱莉也表示,幸好當時有另一項工程,工人提早兩個小時到,所以立刻向工人求救,在這之前也有打電話給911求救。當時,卡斯鮑姆已經沉入水裡2至3分鐘,失去知覺了,身體也呈現淡紫色,警方當下也幫他做了7分鐘的心肺復甦術,最後救護人員終於檢測到心跳。

“Honestly, it kind of feels like home,” Lt. Colonel Jonathan Kassebaum said. https://t.co/xTi005jbh0 — News4JAX (@wjxt4) July 7, 2020

▼卡斯鮑姆的故事。(影片翻攝自youtube,若遭刪除請見諒。)