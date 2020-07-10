秘書控朴元淳「TG傳不雅照」：還要求自拍　支持者見遺體崩潰喊我愛你

▲首爾市長朴元淳朴元淳已擔任9年的首爾市長，是首爾任期最長的市長。（資料圖／記者謝婷婷攝）

記者葉國吏／綜合報導

南韓首爾市長朴元淳捲入性侵疑雲，9日留下遺書失聯，7小時後在北嶽山一帶被發現，已經失去呼吸心跳，引起社會震驚。律師出身的朴元淳，是首爾在位最久的市長，政績讓市民有感頗受愛戴。如今卻因疑似捲入性騷疑雲尋短，許多支持者都不敢相信落淚。

綜合韓媒報導，首爾市府9日上午宣布，由於朴元淳市長身體不適，取消當天所有行程，但過沒多久，失蹤的消息立刻傳出。南韓警方投入大批人力搜索，7小時後搜救隊在首爾成均館大學後門臥龍公園附近發現朴元淳的遺體，朴元淳身上穿著登山服，已明顯死亡。

朴元淳遺體在當地時間3點被移至醫院，現場許多朴元淳的友人、支持民眾守候，一看到市長的遺體被抬入紛紛落淚哭喊「醒醒朴元淳」、「我愛你朴元淳」、「對不起朴元淳」。警方隨即也跟家屬協商，討論是否對朴元淳遺體進行解剖，以進一步確認死亡原因。

▲搜救隊尋獲首爾市長朴元淳遺體。（圖／達志影像／AP）

根據了解，朴元淳的前秘書A某8日晚間才剛向警方指控朴元淳利用職務對她性騷擾，並表示「還有很多受害者」。A某表示曾被朴元淳拉進辦公室內的休息室上下其手，下班後也會收到朴元淳透過通訊軟體Telegram傳來的不雅照片及文字，還會被要求拍照傳給朴元淳。

A某表示因為害怕朴元淳，所以一直不敢聲張，但她日前辭職並前往精神科接受治療，過程中下定決心向警方說出這件事。

警方尚未確定A某陳述是否屬實，也無法確定朴元淳是否知道自己遭告發，是否因此輕生。不過，因嫌疑人已死亡，檢方將以「無公訴權」為由，就此案進行不起訴處分。