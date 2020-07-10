搜救犬深山尋獲！朴元淳失聯7小時身亡　知情議員曝內幕

▲警方尋獲首爾市長朴元淳遺體。（圖／達志影像／AP）



記者柯振中／綜合報導

南韓首爾市長朴元淳捲入性侵疑雲，9日留下遺書後失聯，引起政治圈大地震，連青瓦台（南韓總統府）都高度關注，遺體當地時間深夜11點左右已被尋獲。對此，一位民主黨的議員說明，樸元淳的自尊心強烈，使命感也比任何人都強，突然發生這種事情，讓人難以接受。

綜合韓媒報導，首爾市政府9日上午10點40分公告，由於有不得已的因素，市長朴元淳取消當天所有行程，包括接待總統直屬國家均衡發展委員會重要官員的行程。公告發出不久，朴元淳失聯的消息立刻傳出，首爾市府則稱，市長是因為身體不適請假，詳情仍在釐清。

過了沒多久，朴元淳的女兒報案，投入大批警力，透過手機定位，發現朴元淳最後出沒地點可能在城北區芬蘭大使館附近，前往芬蘭大使館附近的公園展開搜索，同時調查市長官邸，發現了朴元淳留下的遺書。

▼朴元淳失聯7小時，遺體被尋獲。（圖／達志影像／AP）



朴元淳失蹤的消息引起南韓政界震動，青瓦台高度關注，雖然沒有召開特別會議，但也將國政狀況室做為中心，高度關注警方搜索進度，首爾市也進入緊急狀態。

一名民主黨議員指出，朴元淳自尊心強烈，使命感比任何人都強，突如其來的失聯，讓人感到相當意外，事發前朴元淳也沒有任何異狀，前一天聚會時，心情看起來相當愉悅，聚會氣氛也很不錯。

失蹤後7個小時，朴元淳身著登山服，在首爾成均館大學後門臥龍公園附近被搜救犬發現，但已經失去呼吸心跳，被證實已經死亡。

▼朴元淳自尊心強烈，使命感比任何人都強。（圖／路透）



朴元淳失蹤到死亡的這段時間內，有消息人士爆料，朴元淳的失聯可能與辦公室性騷擾案件有關，一名秘書從2017年開始在市長秘書室任職，期間不斷遭到朴元淳騷擾，憤而向警方投訴。

對此，首爾警方證實，8日有收到相關控告，該名秘書還爆料，他不是唯一一名受害者，騷擾範圍除了肢體接觸，朴元淳還會透過手機發送照片。不過，由於朴元淳目前已經身亡，依據南韓法律規定，這起性騷擾案件只能以「不起訴」告終。

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