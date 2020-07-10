美辣媽與男友遭槍殺後分屍　藏屍箱意外被抖音小鬼發現

▲25歲的辣媽傑西卡․路易斯慘遭殺害。(圖／翻攝自臉書)

國際中心／綜合報導

25歲的美國辣禡辣媽傑西卡․路易斯(Jessica Lewis)和27歲的男友奧斯汀․溫納(Austin Winner)雙雙遭到槍殺、分屍後塞進一只大型的黑色行李箱裡。沒想到，卻被一名用「抖音」拍攝影片的男孩意外發現了箱子。

警方說，這只箱子是6月19日被發現棄置在華盛頓州西雅圖市的阿凱爾海灘(Alki Beach)上。一名叫厄亨利(UghHenry)的「抖音」用戶當時正和朋友在附近拍攝影片，無意中發現了箱子。

影片的字幕裡寫著：「這裡發生了可怕的事，它改變了我的人生。我們發現了這個黑色的行李箱。我們開玩笑說，箱子裡可能有錢……，但是它散發出來的氣味太難聞了。」

不過，當後來他們發現箱子裡可能藏著一些可怕的東西時，他們感到害怕了，於是報警。據指出，奧斯汀身上中了一槍，傑西卡則中了好幾槍。

傑西卡的姑姑吉娜(Gina)說：「傑西卡人很好，她留下4個漂亮的孩子。她的父母和親友都難過得說不出話來。」 吉娜周一（6日）在GoFundMe網頁上發起了募款活動，希望能募到一萬美元（約30萬元新台幣），作為給提供兇手線索的懸賞，到目前為已募到1200美元。

吉娜補充說：「傑西卡就像很多有愛心的人。他們只是普通人，這種事不該發生在她們身上。」西雅圖警方發言人說，此案仍在「非常積極的調查中」，但目前還沒逮捕到任何人。