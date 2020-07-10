大樂透加碼最終期25組100萬全送出！　1張50元挑戰歷年最高獎金

▲大樂透端午加碼百組百萬進入最後加開，2500萬獎金將一次送出。（示意圖／記者鄒鎮宇攝）

記者紀佳妘／台北報導

大樂透端午加碼100組100萬元，今（10）日將加開最後25組，2,500萬獎金將一次送出，而這次為歷年大樂透「100組100萬元」加碼，最後一期剩餘100萬獎項組數最多的一次，也就是說民眾抱走均分後的大樂透加碼100萬元獎項，有可能是歷年大樂透加碼「100組100萬元」最高的獎金。

今天是大樂透端午加開「100組100萬元」獎項的最後一期，會將25組100萬元，也就是總獎金2,500萬元全數送出。台灣彩券公司預估，若當期大樂透的銷售金額介於1.3億元至1.5億元之間，依機率計算25組100萬元獎項約開出4到5組，若皆為一注獨得，最後一期對中加碼100萬元獎項的民眾，有機會抱走約500萬至625萬元的獎金，為原獎金的5至6倍之多。

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觀察今年抱走大樂透端午加開獎項的幸運兒中，有8位民眾採用「包牌」的方式幸運抱走加碼獎金，其中以花1,400元，包牌8個號碼，最受財神爺的眷顧；從機率角度來看，大樂透包牌8個號碼，相當於將對中頭獎或是加開100萬元獎項的機率提高為原本的28倍。

台彩指出，若幸運對中當期頭獎的6個獎號（不含特別號），不但可以抱走億元頭獎獎金，還可以再抱走12注參獎以及15注伍獎。

若包牌的8個號碼同時對中6個獎號和特別號，則將一舉囊括1注頭獎、6注貳獎、6注參獎和15注肆獎。台彩表示，民眾不妨把握難得的好機會，揪親友集資包牌、拚大獎。