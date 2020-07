辦生日趴跳舞一半…壽星女孩突然蹲下　當場吐血身亡

▲壽星酒吧慶生竟送命。(圖/取自免費圖庫Pexels)



記者董美琪/綜合報導

奈及利亞一名女子黛博拉正在夜店慶生狂歡,現場有很多朋友一起玩開。沒想到一行人在凌晨2點跳舞跳到一半時,黛博拉忽然臉色一變,摀住胸口蹲下,並且開始狂吐鮮血,最後送醫不治。

據奈及利亞媒體7日報導,這起案件發生在該國一間夜店裡,發生一起疑似下毒致死案,一名女子黛博拉為了慶生,找了許多朋友到夜店開趴,就在大家熱舞之際,女子突然不舒服蹲下,接著不斷吐血,這一情況嚇傻了現場的賓客,雖然緊急將黛博拉送醫搶救,最後仍不幸身亡,她的屍體也被送到附近醫院進行屍檢。

就在黛博拉被送醫院後不久,一些朋友開始猜測有人故意下毒害死的黛博拉。因為黛博拉遇害前,曾經收到過很多生日禮物,其中包括一台手機。黛博拉在眾人面前一一拆開,黛博拉的朋友因此認為,這台手機可能跟黛博拉中毒有關,送手機的女孩可能是兇手。

不過這個說法被警方調查員之一的漢娜否認,她和家屬談過,發現黛博拉生前其實有嚴重心髒病,但他的家人並不知道,包括在生日宴會前,黛博拉都好幾次因為心臟問題暈倒,此次也很有可能也是突發心髒病、甚至是心臟破裂。警方將會進一步屍檢,查明黛博拉是意外死亡或是遭人謀殺。

