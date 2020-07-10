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先探／熱啊…飲料概念股上漲有理

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（圖／先探投資週刊 提供）

炎炎夏日是飲料熱賣的時節，行動裝置普及、外送平台崛起，加上口味推陳出新，飲料產業更加蓬勃，相關業者正準備搶食商機。

文／吳旻蓁

隨著時序進入夏天，天氣越來越炎熱，這時候拿著一杯冰涼的手搖飲，或是進便利商店買一瓶罐裝飲料，都會頓時獲得消暑解熱的爽快感，而隨著氣溫持續攀升，等於迎來冰飲商機爆發的旺季。

近年因行動裝置的普及，以及外送業者進入市場，提升訂購及付款便利性，更推升飲料店蓬勃發展，根據財政部營利事業家數統計，今年一月底全台飲料店數（包含冰果店、茶藝館等）達二三八○七家，較去年同期再增加近七○○家；另外，經濟部統計處數據顯示，國內飲料店營業額自○五年的三一七億元以來，連續十五年正成長，至一九年已達九九四億元，成長力道強勁。

請繼續往下閱讀...

營業額連續十五年成長

然而今年面臨新冠肺炎疫情利空，導致上半年飲料店業績受到挑戰，前五月營業額為三七七億元，較去年同期略減六．一七％。好在隨著疫情趨緩，加上夏季到來，法人認為飲料業者為搶攻這波商機，有望紛紛推出新產品、優惠來刺激買氣，不只帶動六角、雅茗ＫＹ等手搖飲業者營運向上，傳統包裝飲料的味全、統一、黑松，超商通路的統一超、全家，以及宏正等飲料包裝業者，都將擁抱這波夏日商機。

受疫情衝擊，連鎖手搖飲集團六角、雅茗首季營運都較去年大幅衰退，如今隨著疫情逐漸和緩，法人認為最壞營運狀況已過，看好兩大品牌自第三季後的營收和獲利，均可望快速彈升。旗下有「日出茶太」的六角，前五月合併營收年減逾三成，但在中國、東南亞等主要市場陸續解封下，五月營收已較四月成長二六．三％，營運明顯復甦，法人也看好，儘管今年面臨逆風，但未來六角目標每年同店成長率約十％，加上授權國家逐年增加，營運處於擴張期，長期成長無虞。

旗下擁有「快樂檸檬」的雅茗展店腳步不停，公司表示今年全年展出五○○店的目標不變，內資法人指出，截至四月底快樂檸檬總店數已達一○三八店，預估至二二年將持續在中國、美國、東協等三大目標市場擴大展店，全球新加盟店可望增至一五○○間。此外，日前宣布投資台灣飲料連鎖品牌「可不可」，有望成為未來另一成長動能。投顧看好雅茗長期發展，預期在營運全面恢復正常，加上汰弱留強品牌調整效益發揮後，明年營收跳增三成以上可期，獲利更有望倍數成長，因此調升雅茗評等至買進，目標價為七六元。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2099精彩當期內文轉載》

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