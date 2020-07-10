財訊／「習近平是史達林繼承人」 白宮國安顧問歐布萊恩，才是中共該怕的人

文／黃金山

白宮前任國家安全顧問波頓（John Bolton）發表新書大爆內幕，重批美國總統川普的種種外交政策。川普政府屢屢上演政治肥皂劇，不是新聞；而波頓早已是明日黃花，新聞熱點之外的波頓繼任者，現任白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien），內斂沉穩，忠實執行川普的中國政策，才值得觀察。

美國川普總統的連任之路，被武漢肺炎疫情攪得天翻地覆，民調支持度直直落，為挽救選情，川普對於中共只會採取愈來愈強硬的態度。繼副總統彭斯、國務卿蓬佩奧之後，歐布萊恩近日的公開談話更是火力全開，矛頭直指中共總書記習近平。

美國決策圈的主調是「中國非中共」，他們要對付的是中國共黨產，美國將與盟友一同抵抗中共的操控。歐布萊恩在6月24日發表談話表示，美國自1930年代以來犯下的最大錯誤，就是誤判中共。美國長期忽視中國獨特的共產主義意識形態，使得中共得以威脅美國與盟邦的主權以及經濟。

1月促禁中國旅客入境美國

歐布萊恩甚至指控習近平身為中共總書記、中央軍事委員會主席，「將自己視為史達林的繼承人」；習近平對於思想控制的野心，不僅限於中國人民，還包括「建立人類命運共同體」、「重塑世界」。

川普任用高級幕僚如走馬燈，歐布萊恩自2019年9月接替波頓，已是川普任內第4位國家安全顧問。早在武漢肺炎疫情大流行之前，歐布萊恩今年1月即向川普預警為「總統任內最嚴重的國安危機」，促成禁止中國旅客入境，協調撤回數萬名美國公民，備受肯定。

他眼光精準與多年的歷練有關。在前總統喬治．布希任內，歐布萊恩曾出任聯合國大會的代表，與時任駐聯合國大使的波頓共事。在出任白宮國家安全顧問之前，川普曾任命他擔任專門處理人質事務的總統特使。長年從事外交顧問工作，歐布萊恩分寸拿捏受到川普總統信任，他曾到北韓、伊朗、瑞典多國斡旋，協助釋放被扣押的美國人員。

歐布萊恩高大英挺，美國媒體曾經引述川普總統的幕僚，指歐布萊恩出線的原因之一是「川普喜歡他的外表」。川普的行政團隊多為俊男美女，歐布萊恩也很上相，但這只是加分項目，更大原因是，與波頓張揚的言行相比，歐布萊恩選擇在鎂光燈之外，貫徹川普的外交政策。

呼籲美國應售台新型戰機

歐布萊恩對於中共的認知，與川普總統的中國政策契合。他就任白宮國家安全顧問後，力求精準執行幕僚角色而建議縮編團隊，卻大力支持擴展美國海軍，以求美國在南海與中國抗衡，為所當為。 .…(本文節自財訊611期，詳全文)

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