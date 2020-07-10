財訊／乖乖第三代擦亮老字號招牌　收服年輕人味蕾

文／游筱燕

日前，總統蔡英文去中央流行疫情指揮中心視察，意外曝光了指揮官陳時中的「小窩」；房間內的櫃子上除了卡片、感謝狀外，竟還有印上Q版阿中的巨型乖乖，圖中的乖乖還很應景地戴上口罩。先前，星宇航空1月23日首航，現場也是有超大型乖乖，上頭印有Q版張國煒，寫著「乖乖搭星宇，安全又舒適」，民眾開心合影。

讓乖乖頻頻搭上風潮的推手，正是乖乖的第3代廖宇綺。她去年離開世界最大的精品集團LVMH旗下酩悅軒尼詩的北亞太區域頂級品牌VIP客戶總監一職，回到祖父廖金港所創辦的乖乖公司，年薪腰斬再腰斬。她卻甘之如飴說：「危急時刻沒想那麼多，只想著如果不回來，有一天會不會後悔？答案是肯定的，那就回來吧！」

搭上流行風潮 阿中部長也成創意產品

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2018、2019年是老字號零食大廠乖乖的存亡時刻，1年左右換了3位董事長。先是2018年底，廖宇綺的父親廖清輝，從弟弟廖明輝手上拿回經營權，重掌乖乖；不到1年光景，2019年底，高雄土地重劃大亨三地開發董事長鍾嘉村，又正式入主乖乖。變化之快，讓外人霧裡看花。

一見面，講話夾著美式腔調的廖宇綺便急著向記者澄清：「外界盛傳鍾董是看上乖乖逾萬坪土地的中壢廠，完全不是這樣；我每週都要下高雄向鍾董報告，總公司的副董事長也固定北上開會，大家現在一心是想如何讓乖乖轉虧為盈。」

知情人士透露，早年廖明輝的股份已抵押給張貴富，而張貴富打著乖乖總裁的名義在金門競選縣議員，並承諾選上會在金門設廠；這讓乖乖其他股東看不下去，召開股東臨時會，聯手已離開公司逾10年的廖清輝拿回董座。當廖清輝重掌公司後才發現，張貴富的股權也早已轉讓給鍾嘉村。鍾嘉村目前握有乖乖股權超過33%，是絕對的大股東。

經營權震盪 不捨父親拚事業精神

去年5月，廖宇綺在父親廖清輝回任董事長期間加入乖乖。廖宇綺說：「我爸責任感很重，一心念著乖乖不能亡，日前還氣到差點中風掛急診，我不放心，決定回家幫他。」廖宇綺十分感念鍾嘉村願意出手護衛乖乖，只要能永續乖乖品牌，乖乖的400名員工就能安心度日。據知，今年76歲的廖清輝一家約僅持有乖乖股權3%。…(本文節自財訊611期，詳全文)

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