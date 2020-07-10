　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

財訊／乖乖第三代擦亮老字號招牌　收服年輕人味蕾

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／游筱燕

日前，總統蔡英文去中央流行疫情指揮中心視察，意外曝光了指揮官陳時中的「小窩」；房間內的櫃子上除了卡片、感謝狀外，竟還有印上Q版阿中的巨型乖乖，圖中的乖乖還很應景地戴上口罩。先前，星宇航空1月23日首航，現場也是有超大型乖乖，上頭印有Q版張國煒，寫著「乖乖搭星宇，安全又舒適」，民眾開心合影。

讓乖乖頻頻搭上風潮的推手，正是乖乖的第3代廖宇綺。她去年離開世界最大的精品集團LVMH旗下酩悅軒尼詩的北亞太區域頂級品牌VIP客戶總監一職，回到祖父廖金港所創辦的乖乖公司，年薪腰斬再腰斬。她卻甘之如飴說：「危急時刻沒想那麼多，只想著如果不回來，有一天會不會後悔？答案是肯定的，那就回來吧！」

搭上流行風潮　阿中部長也成創意產品

請繼續往下閱讀...

2018、2019年是老字號零食大廠乖乖的存亡時刻，1年左右換了3位董事長。先是2018年底，廖宇綺的父親廖清輝，從弟弟廖明輝手上拿回經營權，重掌乖乖；不到1年光景，2019年底，高雄土地重劃大亨三地開發董事長鍾嘉村，又正式入主乖乖。變化之快，讓外人霧裡看花。

一見面，講話夾著美式腔調的廖宇綺便急著向記者澄清：「外界盛傳鍾董是看上乖乖逾萬坪土地的中壢廠，完全不是這樣；我每週都要下高雄向鍾董報告，總公司的副董事長也固定北上開會，大家現在一心是想如何讓乖乖轉虧為盈。」

知情人士透露，早年廖明輝的股份已抵押給張貴富，而張貴富打著乖乖總裁的名義在金門競選縣議員，並承諾選上會在金門設廠；這讓乖乖其他股東看不下去，召開股東臨時會，聯手已離開公司逾10年的廖清輝拿回董座。當廖清輝重掌公司後才發現，張貴富的股權也早已轉讓給鍾嘉村。鍾嘉村目前握有乖乖股權超過33%，是絕對的大股東。

經營權震盪　不捨父親拚事業精神

去年5月，廖宇綺在父親廖清輝回任董事長期間加入乖乖。廖宇綺說：「我爸責任感很重，一心念著乖乖不能亡，日前還氣到差點中風掛急診，我不放心，決定回家幫他。」廖宇綺十分感念鍾嘉村願意出手護衛乖乖，只要能永續乖乖品牌，乖乖的400名員工就能安心度日。據知，今年76歲的廖清輝一家約僅持有乖乖股權3%。…(本文節自財訊611期，詳全文)

延伸閱讀：

誠品再關一間店！賠最慘的深圳店今年底收攤...誠品生活文青光環下的真實挑戰，吳旻潔挺得過這一役？

苦等報復性消費，餐飲業終於笑了！5檔餐飲股兼具競爭利基與殖利率

ET快訊
易遊網被爆大量解僱員工！　官方回應了
回家又悶又熱！台電曝真相「超神一個步驟」：節能又省電
烏克蘭正妹「壞一次8千」！他揪團開應召站...狂削14女　下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

安力-KY上半年營收年增26.3％　名列海外回台上櫃34家公司優等生

豪宅回春？都更分回案「明日博」降價2次後　首度標脫

近7500家企業投保不誠實　勞保局去年共開罰近1.3億元

理財周刊／非農好數據　美元不樂觀

理財周刊／熱錢推升　台股迭創新高

先探／健身器材股指標　誰最夯？

先探／熱啊…飲料概念股上漲有理

財訊／乖乖第三代擦亮老字號招牌　收服年輕人味蕾

財訊／公親變事主亂象與怪象　前法界高層超好用...成了獨董搶手貨

盛弘6月營收年增34.31%　推動「醫療數位轉型」迎大健康商機

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

鄧倫玩密室逃脫「全程尖叫不停」ＸＤ　被鬼嚇到「拖行楊冪1公尺！」超狼狽

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

惡火進逼！絕望母死前扔兒出3樓　前海軍陸戰隊員1秒衝刺奇蹟救援

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

毛弟邱宇辰揪羅志祥打球「變膀胱者XD」　花100天增肌..結果身高少9cm

安力-KY上半年營收年增26.3％　名列海外回台上櫃34家公司優等生

豪宅回春？都更分回案「明日博」降價2次後　首度標脫

近7500家企業投保不誠實　勞保局去年共開罰近1.3億元

理財周刊／非農好數據　美元不樂觀

理財周刊／熱錢推升　台股迭創新高

先探／健身器材股指標　誰最夯？

先探／熱啊…飲料概念股上漲有理

財訊／乖乖第三代擦亮老字號招牌　收服年輕人味蕾

財訊／公親變事主亂象與怪象　前法界高層超好用...成了獨董搶手貨

盛弘6月營收年增34.31%　推動「醫療數位轉型」迎大健康商機

不斷更新／吳桀睿二壘打狙擊威拉諾　首局統一2比0樂天

【黃寶慧】慧眼看天下／中印兩軍後撤　中國不戰而勝贏家！？　 美軍機抵近廣東！　 川普雙航母想嚇誰！？

有人肯娶假奶女星要珍惜！　小Call「遭婆婆犀利吐槽」洩真心話

馬英九70大壽！羅智強提前慶生...大喊「馬總統我們以你為榮」

美批准182億對台軍售案　大陸官媒怒嗆：當提款機？

阿龐拍戲搞不倫床戰！大膽抱小三入房竟是「女兒學姊」

趁寵物展來健檢！汪以為排試吃歪頭淡定　媽笑：去醫院牠會挫屎

中職／萊福力首局被狙擊　兄首局0比1富邦　

媽祖牽紅線！廟裡遇見她...男苦尋8年娶進美嬌娘　結婚1個月隨香還願兼蜜月

中職／生涯初先發戰樂天　方建德盡力拉長局數

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

財經熱門新聞

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

威力彩14.6億開了　幸運兒是你嗎

妻瘋狂淘寶　地上多出50公斤「日用品」

威力彩頭獎連43槓！一定是你沒買

買中天報酬585%！他爆穩賺計畫

台積電飆353元續創新高　市值9.15兆元衝破新紀錄

美元下波將遭狙擊　揭背後2大恐怖原因

快訊／三倍券紙本申購突破900萬人次！全台超過1068萬人次完成預購

投保中心告誡大同律師別再想用「奧步」

快訊／三倍券數位申購突破150萬人次！全台超過1074萬人次完成預購

下周油價再漲！專家預估漲幅出爐「九五汽油每公升逼近24元」

加碼最終期！大樂透25組100萬全送出

提列踩雷呆帳！中信金6月僅賺4.8億

更多熱門

相關新聞

前法界高層超好用　成獨董搶手貨

前法界高層超好用　成獨董搶手貨

儘管年年都有股東會改選，但今年恐怕是從開發金併金鼎案後，經營權大戰最盛況空前的一年，不僅律師大鬥法，也意外發現不少企業借用法界人士的專業，邀請出任獨董一職。

比特嗑光4人份零食！媽怒罵孽女

比特嗑光4人份零食！媽怒罵孽女

鄭崇華不敢到武漢投資　就怕三峽大壩

鄭崇華不敢到武漢投資　就怕三峽大壩

陳守煌淡定談大同：一切為誠信

陳守煌淡定談大同：一切為誠信

玉米濃湯稱霸一排！寶雅店員爆：賣很好

玉米濃湯稱霸一排！寶雅店員爆：賣很好

關鍵字：

財訊雙週刊乖乖陳時中食品業零食蜜糖吐司

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

陳建州道歉「真的是時候了」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

高雄男舞廳被砍3刀　斬斷大動脈放血慘死

台中4同事集資1200！爽中30億

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

課後相約七星潭…女師與國三男「海灘野戰」

韓國瑜付費上「博恩夜夜秀」　價碼曝光

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

多喝水不如懂喝！醫驚揭「喝錯下場」恐致命　3大關鍵點曝光

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範
KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面