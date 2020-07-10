　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

冠軍好水大PK！10杯選手全軍覆沒　沒評到的那一杯意外稱霸

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲10杯純淨水大PK，「找水達人」水水先生要找出才是真正的冠軍好水。(影／ETtoday）

消費中心／台北報導

後疫情時期，外出解悶透氣的人變多了，旅遊景點、購物商圈紛紛湧現人潮，但奇特現象也伴隨而來，最近台北街頭出現一名神秘男子，每天拜訪各店家，似乎在尋找什麼。經過直擊捕捉後，發現他是擁有「找水達人」之稱的水水先生，為了挑選出真正純淨的健康好水，與主辦單位費盡千辛萬苦準備以最高標準為大家選出冠軍好水，但沒想到選手們全軍覆沒，不過棚內的水竟然…

喝水是日常生活中最自然且常見的一件事，補充身體水分，同時維持人體機能正常運作，但不管是自來水、礦泉水或過濾水，同樣是水，每一種卻都不一樣，尤其透明無色的水看似乾淨，卻潛藏著各式各樣看不見的雜質、細菌病毒等污染物，長久飲用下來，恐對健康造成影響。即便使用淨水器過濾，濾淨效果也不盡相同。

冠軍好水大PK！10杯選手全軍覆沒　沒評到的那一杯意外稱霸(圖／翻攝自影片）

▲肉眼看似乾淨的水，卻潛藏著各式各樣看不見的污染物。

冠軍好水大PK！10杯選手全軍覆沒　沒評到的那一杯意外稱霸(圖／翻攝自影片）

▲同樣都是水，使用不同淨水器過濾，每一杯的純淨程度也有所不同。

「真正的好水，你喝過嗎？」市面上有多種淨水器標榜能夠過濾出乾淨的水，在一場冠軍好水選拔大賽中，特別找來不同淨水器，過濾出10杯不一樣的水，在比賽中必須通過三大審核標準，全部過關才有資格稱作「冠軍好水」。而擔任評審的水水先生，第一關根據可濾除的污染物數量，一口氣淘汰掉7杯水，篩選出前3杯可濾掉最多種污染物的水後，只有3號水因為可滅除99.97%細菌病毒，勉強挺進最後一關。

冠軍好水大PK！10杯選手全軍覆沒　沒評到的那一杯意外稱霸(圖／翻攝自影片）

▲在冠軍好水大賽中，一路挺到最後一關的3號水，因為淨水器沒有通過國際NSF認證而被淘汰。

意外的是，3號水在最後一關敗北，水水先生表示「過濾3號水的機器並沒有通過極度嚴苛的國際NSF認證，少了權威認證，不能稱是真正好水」，今年冠軍好水大賽的冠軍因而從缺，主辦單位花了大把時間找好水，沒想到選手們全都落榜，然而此時卻出現一杯水扭轉比賽局面，他喝下後不禁驚嘆「這就是我心目中的冠軍！」

冠軍好水大PK！10杯選手全軍覆沒　沒評到的那一杯意外稱霸(圖／翻攝自影片）

▲所有參賽的水全都落榜，但棚內一杯水卻意外扭轉比賽局面。

冠軍好水大PK！10杯選手全軍覆沒　沒評到的那一杯意外稱霸(圖／翻攝自影片）

冠軍好水大PK！10杯選手全軍覆沒　沒評到的那一杯意外稱霸(圖／翻攝自影片）

冠軍好水大PK！10杯選手全軍覆沒　沒評到的那一杯意外稱霸(圖／翻攝自影片）

▲益之源淨水器的雙淨化二合一濾心，高密度活性碳濾心能過濾超過160種有害污染物，同時透過紫外線燈管消滅99.99%以上細菌病毒，且擁有多項NSF全機認證。

讓水水先生為之驚豔的水，就是使用益之源淨水器所過濾的水，其採用獨特雙淨化二合一濾心匣，藉由高密度活性碳濾心有效過濾超過160種污染物，例如重金屬、農藥、藥品、氯、細菌病毒、顆粒物及微生物及工業污染物等七大類常見有害物質，再透過觸發式紫外線燈管，消滅水中99.99%的細菌與病毒，不須要再煮沸，可直接生飲，更重要的是擁有多項國際NSF全機認證，如第NSF 42、53、55、401號標準認證，高濾淨標準嚴格把關。喝好水無需妥協，益之源讓你每一口都喝得健康又安心。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／午後雷雨來了！8縣市大雨特報　嚴防雷擊強陣風
快訊／國內爆首例「牛結節疹」　染上有1成死亡率
國光女神慶生脫了！「上空單手遮點」球型炸出　解放原因曝光
賠慘！23歲男借Audi A5爽開　撞破民宅車頭全爛..9車
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

冠軍好水大PK！10杯選手全軍覆沒　沒評到的那一杯意外稱霸

好會走！永慶房屋健走賽累計1億8千萬步　可繞地球赤道4.5圈

是夢幻的ELSA色！寶雅今日開賣萊潔「冰河藍」口罩5,000盒

東森聯手醒吾科大產學合作迸火花　推社群電商跨界課程培育未來創業家

每周五限量開賣！「家樂福X多那之」打造5款邪惡蛋糕　激推芋泥+布丁內餡款

補貨到！屈臣氏中衛口罩今再開賣「限定3色」1800盒

在家就能喝到的法式享樂　朋友相聚新寵兒指定都要它！

免買吸塵器　百萬網紅1招「省錢省時」除塵蟎

肯德基連續3天「買1送1」　網封神級「紐奧良咔滋雞皮」全台回歸！

迎戰青埔！台茂購物中心5500坪公園綠地　7／11開幕5大遊樂設施免費玩

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

鄧倫玩密室逃脫「全程尖叫不停」ＸＤ　被鬼嚇到「拖行楊冪1公尺！」超狼狽

毛弟邱宇辰揪羅志祥打球「變膀胱者XD」　花100天增肌..結果身高少9cm

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

惡火進逼！絕望母死前扔兒出3樓　前海軍陸戰隊員1秒衝刺奇蹟救援

冠軍好水大PK！10杯選手全軍覆沒　沒評到的那一杯意外稱霸

好會走！永慶房屋健走賽累計1億8千萬步　可繞地球赤道4.5圈

是夢幻的ELSA色！寶雅今日開賣萊潔「冰河藍」口罩5,000盒

東森聯手醒吾科大產學合作迸火花　推社群電商跨界課程培育未來創業家

每周五限量開賣！「家樂福X多那之」打造5款邪惡蛋糕　激推芋泥+布丁內餡款

補貨到！屈臣氏中衛口罩今再開賣「限定3色」1800盒

在家就能喝到的法式享樂　朋友相聚新寵兒指定都要它！

免買吸塵器　百萬網紅1招「省錢省時」除塵蟎

肯德基連續3天「買1送1」　網封神級「紐奧良咔滋雞皮」全台回歸！

迎戰青埔！台茂購物中心5500坪公園綠地　7／11開幕5大遊樂設施免費玩

公宅結合長照！東明公宅長照機構開幕滿月　2022再增5據點

旋轉豪宅光實品屋耗資億元　限「符合資格者」參觀

「秒殺極」運動營　極限運動育樂營培育小國手

娃娃機變賭場！夾1顆換700「日收2萬元↑」…2賭客爽夾8顆換錢下場慘爆

《富比世》向蓬佩奧示警：封殺抖音可能衝擊川普選情

頭份首任女市長經營「園藝社」遭彈劾　羅雪珠：早歇業疏忽沒去登記

佛州重啟經濟「太趕進度」！　佛奇警告：恐引疫情二度爆發

心疼江耀宗被潑髒水！高鐵人曝「江建立制度」：要升遷不用靠關係

「七龍珠賽亞人達爾」在天空趕路！絕美尼歐懷茲彗星曝光　網驚呆：幻妙奇景

妹子熱舞BLACKPINK新歌　腳邊阿狗「開腿搶鏡」對拍磨屁股

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

消費熱門新聞

屈臣氏中衛口罩今開賣「限定3色」1800盒

全聯狂PO靈異照網笑瘋：嚇到支援收銀

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

寶雅今日開賣「夢幻ELSA色」口罩5,000盒

台茂5千坪公園5大遊樂設施免費玩

網封神級「肯德基咔滋雞皮」回歸

懶人包／桃園購物中心振興券優惠

OL控訴摩斯飲料「杯蓋有蛆」嚇呆

百萬網紅1招「省錢省時」除塵蟎

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

萌翻！小7迪士尼新集點15日開跑

黑、綠迷彩+5色中衛口罩　7/9開賣預告　

屈臣氏網店今開賣中衛口罩「炫霓紫」

每周五限量開賣！「家樂福X多那之」打造5款邪惡蛋糕

更多熱門

相關新聞

多喝水不如懂喝！醫驚揭「喝錯下場」恐致命　3大關鍵點曝光

多喝水不如懂喝！醫驚揭「喝錯下場」恐致命　3大關鍵點曝光

天氣一熱容易口乾舌燥，身體也會發出「缺水訊號」！由於人體有60～70%都是水分，因此飲水對於健康至關重要，當缺乏水分使血液濃稠影響代謝，但若在劇烈運動及大量出汗後瘋狂喝水，則可能導致水中毒。因此，醫師提醒「過猶不及」都不是好事，教你透過尿液顏色觀察自己是否缺水，掌握關鍵才能正確喝水。

每天把飲料當水喝！小六弟「全身扭動」尿出血　送醫結果傻了

每天把飲料當水喝！小六弟「全身扭動」尿出血　送醫結果傻了

起床「漱口浪費代謝物」先喝水有益健康？　牙醫：沒醫學根據

起床「漱口浪費代謝物」先喝水有益健康？　牙醫：沒醫學根據

14歲女孩「光喝水就飽」　崩潰求救！

14歲女孩「光喝水就飽」　崩潰求救！

桃園增編400員額　優先成立航空城工程處

桃園增編400員額　優先成立航空城工程處

關鍵字：

喝水安麗益之源淨水器

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

陳建州道歉「真的是時候了」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

高雄男舞廳被砍3刀　斬斷大動脈放血慘死

台中4同事集資1200！爽中30億

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

課後相約七星潭…女師與國三男「海灘野戰」

韓國瑜付費上「博恩夜夜秀」　價碼曝光

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

為了趕去唱KTV！　男摺疊刀狂刺殺死2人...今被「執行死刑」

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

快訊／新冠肺炎再添2例！指揮中心1400記者會說明

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範
KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面