冠軍好水大PK！10杯選手全軍覆沒　沒評到的那一杯意外稱霸

▲10杯純淨水大PK，「找水達人」水水先生要找出才是真正的冠軍好水。(影／ETtoday）



消費中心／台北報導

後疫情時期，外出解悶透氣的人變多了，旅遊景點、購物商圈紛紛湧現人潮，但奇特現象也伴隨而來，最近台北街頭出現一名神秘男子，每天拜訪各店家，似乎在尋找什麼。經過直擊捕捉後，發現他是擁有「找水達人」之稱的水水先生，為了挑選出真正純淨的健康好水，與主辦單位費盡千辛萬苦準備以最高標準為大家選出冠軍好水，但沒想到選手們全軍覆沒，不過棚內的水竟然…

喝水是日常生活中最自然且常見的一件事，補充身體水分，同時維持人體機能正常運作，但不管是自來水、礦泉水或過濾水，同樣是水，每一種卻都不一樣，尤其透明無色的水看似乾淨，卻潛藏著各式各樣看不見的雜質、細菌病毒等污染物，長久飲用下來，恐對健康造成影響。即便使用淨水器過濾，濾淨效果也不盡相同。

▲肉眼看似乾淨的水，卻潛藏著各式各樣看不見的污染物。





▲同樣都是水，使用不同淨水器過濾，每一杯的純淨程度也有所不同。

「真正的好水，你喝過嗎？」市面上有多種淨水器標榜能夠過濾出乾淨的水，在一場冠軍好水選拔大賽中，特別找來不同淨水器，過濾出10杯不一樣的水，在比賽中必須通過三大審核標準，全部過關才有資格稱作「冠軍好水」。而擔任評審的水水先生，第一關根據可濾除的污染物數量，一口氣淘汰掉7杯水，篩選出前3杯可濾掉最多種污染物的水後，只有3號水因為可滅除99.97%細菌病毒，勉強挺進最後一關。

▲在冠軍好水大賽中，一路挺到最後一關的3號水，因為淨水器沒有通過國際NSF認證而被淘汰。

意外的是，3號水在最後一關敗北，水水先生表示「過濾3號水的機器並沒有通過極度嚴苛的國際NSF認證，少了權威認證，不能稱是真正好水」，今年冠軍好水大賽的冠軍因而從缺，主辦單位花了大把時間找好水，沒想到選手們全都落榜，然而此時卻出現一杯水扭轉比賽局面，他喝下後不禁驚嘆「這就是我心目中的冠軍！」

▲所有參賽的水全都落榜，但棚內一杯水卻意外扭轉比賽局面。



▲益之源淨水器的雙淨化二合一濾心，高密度活性碳濾心能過濾超過160種有害污染物，同時透過紫外線燈管消滅99.99%以上細菌病毒，且擁有多項NSF全機認證。

讓水水先生為之驚豔的水，就是使用益之源淨水器所過濾的水，其採用獨特雙淨化二合一濾心匣，藉由高密度活性碳濾心有效過濾超過160種污染物，例如重金屬、農藥、藥品、氯、細菌病毒、顆粒物及微生物及工業污染物等七大類常見有害物質，再透過觸發式紫外線燈管，消滅水中99.99%的細菌與病毒，不須要再煮沸，可直接生飲，更重要的是擁有多項國際NSF全機認證，如第NSF 42、53、55、401號標準認證，高濾淨標準嚴格把關。喝好水無需妥協，益之源讓你每一口都喝得健康又安心。