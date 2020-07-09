大同經營權之爭！投保中心建議移付懲戒律師　別再想用「奧步」

▲大同公司經營權之爭持續延燒，引起各界高度關注。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

投保中心日前決議對大同公司董事長林郭文艷提起解任訴訟，並附帶建議主管機關將2位大同委任律是移付懲戒。投保中心董事長邱欽庭今（9）日表示，此舉是為了告訴律師們，不要自以為聰明，不要再用「奧步」。

投保中心董事長邱欽庭表示，投保中心在7月6日舉行臨時董事會億，向大同公司董事長林郭文艷提請解任訴訟，他認為，經營權爭奪若打法律訴訟相當花時間，坦言難期待投保中心的解任訴訟會在3年內可以三審定讞，並非是期待訴訟可以解決大同案，這是兩回事。

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不過，邱欽庭指出，主要是藉這個機會讓社稅了解新修正投保法，解任訴訟一旦確認，被告則有3年失格效果，與過去不同的方式在於有心人士不能靠過去方式，把這個任期拖過去，造成既成的現實，如同「船過水無痕」，最起碼訴訟確定判決出來，被告當事人被解任就會產生3年內禁止擔任上市櫃、興櫃董監事，對當事人具有一定程度的懲罰，也是提起訴訟的目的。

對於投保中心建議主管機關將2位大同委任律師移送懲戒一事，邱欽庭說明，希望律師打經營權之爭時，不要用違法的方式贏得經營權，律師不用自以為聰明，不要再用「奧步」。