快訊／南韓首爾市長朴元淳已被尋獲　韓聯社：確認找到遺體

▲首爾市長朴元淳2015年接受《ETtoday新聞雲》專訪，暢談「省下一座核電廠」計畫。（圖／記者謝婷婷攝）



記者董美琪、黃心瑀／綜合報導

南韓首爾市長朴元淳（박원순）9日失蹤，晚間台灣時間11點20分已經找到，確認身亡。韓聯社、CBS深夜相繼報導朴元淳身故消息，一名警察告訴CBS no cut News，「發現了朴元淳市長的遺體」。截至韓國凌晨時分，警方尚未發布正式公告。

▲尋獲首爾市長朴元淳遺體。（圖／AP資料畫面）



但據了解朴市長在北岳山肅靖門（숙정문）附近被找到，家屬等相關人士已到達首爾城一博物館前的現場指揮中心。

朴元淳9日失去聯繫，唯獨《首爾日報》證實，朴在首爾成均館大學後門臥龍公園附近被發現時已經死亡，目前尚不清楚死亡原因。朴元淳個人的社交帳號大部分已轉設為私密帳戶，包括其YouTube頻道、Instagram及Kakao頻道等。

▲尋獲首爾市長朴元淳遺體。（圖／AP資料畫面）



64歲的朴元淳從人權律師起家，2011年參選首爾市長補選後，繼續在2014年、2018年連任，甚至被視為下一任南韓總統人選。

▼南韓首爾市長朴元淳已被尋獲。（圖／翻攝自韓聯社官網）



▼首爾市長朴元淳。(圖／翻攝自朴元淳臉書)

