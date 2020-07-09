快訊／三倍券紙本申購突破900萬人次！全台超過1068萬人次完成預購

▲三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券預購今（9）日開放第九天，依據經濟部統計，截至今天下午10時為止，上官網申購的民眾已突破1068萬6051人次；其中，申購紙本實體券的民眾突破900萬人次，是全台最多人選擇的領用方式，信用卡綁定也已突破百萬人次大關。

依據經濟部統計，目前紙本預購共919萬4715人，透過官網預購者有53萬7197人，選擇四大超商預購的有865萬7518人；至於數位綁定共149萬1336人，含信用卡100萬8284人，電子票證18萬7968人，行動支付29萬5084人。

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▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

振興三倍券即將在7月15日上路，傳統市場及夜市也積極響應，經濟部中部辦公室今天再加碼，推出「振興三倍券超值包好康！再抽市集抵用券！」活動，希望再衝刺申購人次。

官員指出，活動期間民眾至140個參與活動市集消費，憑振興三倍券(含電子票券、行動支付)至攤位購買超值包或超值套餐後，就可獲得抽獎序號卡1份，參與市集抽獎，可抽出2000元市集抵用券，名額6,300名，預估可帶動市集4億元的營業額。

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