受惠「旺季加持+東莞新廠」貢獻！元山Q2營收達9.49億元　創單季新高

▲元山科技總公司。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

車用電子大廠「元山科技」（6275）公告2020年6月營收為2.72億元，年增13.45%；累計上半年達16.45億元，年成長5.3%，其中，第二季單季受惠旺季加持與東莞新廠車用訂單挹注，單季營收達9.49億元，年增10.98%，創下歷史新高紀錄。

元山表示，隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情緩和後，中國政府為有效提振內需、擴大經濟活動，大舉推動車展與聯合促銷活動，加上疫情因素使過去以線下為主的售車市場轉往電商平台，帶動中國6月份汽車銷量月增4%、年增11%雙成長，連帶使元山東莞新廠出貨暢旺，稼動率維持高檔，為推升元山單季營收創歷史新高。

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元山進一步指出，歐洲車市雖尚未重回成長趨勢，但衰退幅度已見收斂，隨著預期疫後時代歐洲的交通與生活方式，將由搭機遠遊逐漸轉往駕車出遊，可望推動汽車買氣需求升溫，今年第三季將是重要轉捩關鍵。

展望下半年，元山強調，整體營運受疫情干擾程度不高，訂單與出貨仍可精準掌握，加上東莞塔崗新廠有效貢獻營運，使第二季單季營收能挑戰2019年新高紀錄，下半年則視全球經濟活動復甦狀況與進入秋冬後肺炎疫情是否再度捲土重來而定，預期今年仍維持審慎樂觀。