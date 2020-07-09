拉貨力道增溫！廣華-KY公布6月營收5.43億元　月成長36.1%「寫今年新高」

▲廣華控股有限公司（廣華-KY）上市主體內主要營運據點為東莞廣澤汽車飾件有限公司、武漢廣佳汽車飾件有限公司，以及其他分公司。（圖／翻攝自東莞廣澤）

記者楊絡懸／台北報導

汽車飾板配件大廠「廣華-KY」（1338）公布2020年6月合併營收為5.43億元，月成長36.1%，改寫今年單月營收新高紀錄，受惠於中國主要客戶日系品牌車廠的拉貨力道增溫，加上北美品牌車廠已全面復工；不過與2019年同期相比，則年減7.77%，衰退幅度明顯收斂。

累計2020年第二季營收為13.05億元，年減28.49%；上半年營收為23.67億元，年減32.9%。

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廣華表示，受惠於中國新車銷售市場已連續3個月遞出年增率正成長的態勢，尤其日系品牌車廠的銷售表現更較其他品牌車廠略勝一籌，帶動多款轉印件、塗裝件等汽車內飾件出貨暢旺，加上北美地區主要客戶逐步復工後，公司外銷至北美的業績回歸正常，為廣華6月營收站上5億元水準的關鍵因素。

展望未來，廣華持續優化布局於中國、台灣、美國各生產基地的製程，同時配合主要客戶的需求即時彈性調配產能規劃，更精進旗下主力客製化汽車內飾件朝向環保節能、輕量化等工藝技術進程，爭取更多品牌車廠開發新產品、新技術的合作機會。