提列呆帳！中信金6月僅賺4.8億　上半年仍賺192億暫居金控EPS獲利王

▲中信金控6月稅後盈餘為4.81億元，累計上半年合併稅後盈餘191.77億元。（圖／記者李毓康攝）
記者紀佳妘／台北報導
15家上市櫃金控公司近期陸續公布2020年上半年自結獲利，其中中信金因提列呆帳，6月稅後盈餘僅4.81億元，不過累計前6個月稅後盈餘達191.77億元，衝破百億元大關，每股稅後盈餘（EPS）0.93元，暫時居國內金控每股獲利王寶座。
台新金控公布6月自結獲利，單月稅後盈餘16.05億元，累計前6月稅後盈餘71.2億元，每股稅後盈餘（EPS）0.59元，觀察旗下子公司獲利表現，台新銀行6月稅後盈餘13.2億元，較上月成長12%，主要來自當月淨手續費收入及投資收益等核心業務獲利動能持續穩健。
至於台新證券6月稅後盈餘1.3億元，較前月成長7%，主要是當月證券市場交易熱絡 ，營業證券操作績效良好，且經紀業務成交量續創新高，業務持續穩健成長。
中信金控也公告2020年6月份自結盈餘，單月份稅前盈餘為33.7億元，稅後盈餘為4.81億元，累計上半年合併稅前盈餘253.93億元，合併稅後盈餘191.77億元，每股稅後盈餘為0.93元。
中信金控表示，6月份整體業務動能穩健，但當月有個案呆帳提列及一次性認列未分配盈餘稅，影響當月稅後獲利。
玉山金控公布今年6月自結盈餘，單月稅後盈餘18.3億元，累計前6月稅後盈餘96.8億元，較去年同期減少5.3%，每股稅後盈餘為0.83元。玉山金表示，面對市場環境變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，推動業務穩健發展。
觀察主要子公司表現，玉山銀行累計前6月稅後盈餘90.7億元，較去年同期減少10.6%，玉山證券累積稅後盈餘成長61.7%，玉山創投累積稅後盈餘成長152.9%。