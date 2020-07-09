提列呆帳！中信金6月僅賺4.8億　上半年仍賺192億暫居金控EPS獲利王

人稱「小資達人」的關韶文日前在個人Youtube頻道上，分享自己如何分配薪水以及如何存錢，他掌握了「40、40、20」的原則，完美將薪水劃分。其中的「40」就是將薪水的40%拿來儲蓄，且如果非必要，千萬不能挪用，而關韶文也在片中推薦了幾家活存高的數位銀行，讓民眾能夠獲取比一般實體銀行更高的利息。