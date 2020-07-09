「防疫光電產品」帶動衝刺！光寶科6月營收142.87億元　創今年新高

▲光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

光寶科技（2301）6月份全球合併母子公司營收為142.87億元，月增4%，創今年月營收新高，但年減12%。受惠於核心事業終端市場需求穩定，累計今年上半年合併營收為743.37億元。

光寶科技指出，光電部門6月份營收佔整體的18%；其中，LED元件受惠於不可見光、5G與AIoT，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等應用需求提升，加上戶外LED照明產品出貨增加，帶動光電部門整體營收月增約近1成。

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資訊產品部門營收佔比達67%；其中，雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統以及筆記型電腦電源和鍵盤產品出貨持續成長，帶動資訊產品部門營收較上月持續成長。儲存裝置部門六月份佔整體營收達12%，營收月增約5%

光寶副董事長暨總執行長陳廣中表示，就經驗而言，第三季向來是傳統旺季，不過受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，「今年旺季不旺，是確定的事情。」第三季有不確定因素，因此仍可能會面臨轉單或取消訂單等情況。

陳廣中透露，客戶需求偏向觀望，PC產品訂單已見趨緩，陸續從空運轉成海運，而資料中心也逐漸回到正常模式；儘管第三季旺季不旺，但下半年工作天數較多，今年第二季加上第三季仍有機會比去年好。