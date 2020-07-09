中小企業放款前5月衝2298億達成率破7成　3家銀行增加最多！

▲金管會今年訂下國銀對中小企業放款目標為3,000億元，目前達成率76.6%。（圖／記者袁茵攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（9）日公布本國銀行對中小企業放款餘額，今年前5月累計放款餘額達2,298.7億元，目標達成率來到76.6%，其中合庫銀、永豐銀、一庫銀等3家放款最多，一共增加856.8億元。

根據金管會統計，到2020年5月底為止，本國銀行對中小企業放款餘額達7兆1,278億元，較上月底增加711.53億；今年前5月累計放款餘額達2,298.7億。

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金管會每年都會訂下國銀對中小企業放款目標，而2019年設定在新增2,700億元，累計目標達成率達170.34%，而今年中小企業新增放款目標訂為3,000億元，累計今年前5月目標達成率已達76.6%。

觀察放款前3大銀行，今年以來到5月底為止，對中小企業放款最多的銀行有3家，依序為合庫銀行（399.8億元）、永豐銀行（230.4億元）及土地銀行（226.6億元）。

統計指出，今年5月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為63.11%，較上月底的比率增加0.38個百分點，占民營企業放款餘額比率為65.48%，則與上月底增加0.31個百分點。

另外，今年前5月中小企業放款的平均逾期放款比率為0.4%，較上月底減少0.01個百分點。金管會銀行局表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。