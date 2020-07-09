快訊／留下遺言失蹤5小時！南韓首爾市長朴元淳驚傳已尋獲身亡

記者董美琪／綜合報導

最新消息！南韓媒體晚間報導首爾市長已被找到，不過據消息已經死亡，目前各方媒體正在查證中。南韓首爾市長朴元淳9日傳出失蹤，目前下落不明。根據《韓聯社》報導，朴元淳的女兒9日下午5時17分左右向警方通報表示，「父親4、5個小時前留下疑似遺言的話後，就離家而去，電話更是直接關機。」目前警方已經透過手機定位追蹤到朴元淳在城北洞附近山區，警方已投入2個中隊的警力、無人機以及警犬進行搜查。

▲首爾市長朴元淳2015年接受《ETtoday東森新聞雲》專訪，暢談「省下一座核電廠」計畫。（圖／記者謝婷婷攝）



綜合《首爾日報》及多家外媒報導，朴元淳在首爾成均館大學後門臥龍公園附近被發現時已經死亡。目前尚不清楚死亡原因。不過消息一出，傳遍全亞洲媒體後，韓國媒體又緊急修改報導，改為目前首爾市長還沒明確消息傳出身亡，只傳出警方否認發現消息一說，同時有網友指出開始有很多假消息。

▼南韓首爾市長朴元淳驚傳已尋獲身亡。（圖／翻攝自《首爾日報》）



首爾市政府表示，朴元淳9日以身體狀況不佳為由取消了所有行程，並未上班，至於失蹤一事目前仍在確認中。首爾市曾在上午10時40分公告，因朴元淳「不得已的個人事由」必須取消當天行程。