廣達6月營收續破900億大關！Q2筆電出貨量「創單季新高」　看好動能持續強

▲廣達電腦總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

廣達電腦（2382）公布2020年6月合併營收續破900億大關，達934.71億元，月增0.13%、年增18.41%，創近7個月新高；第二季營收達2702.16億元，季增42.02%、年增9.96%，累計今年前6月營收4604.8億元，年減1.41%。

廣達6月筆電出貨量為520萬台，月增10.64%、年增52.94%，第二季筆電出貨達1450萬台，較第一季相比近乎翻倍，季增98.63%、年增66.67%，創單季出貨量新高，累計今年前6月出貨2180萬台。

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廣達表示，筆電出貨強勁，主要是受到Chromebook需求帶動。Chromebook主打教育市場，疫情使遠距教學與遠距上班興起，造成Chromebook在市場熱賣。Chromebook第一季整體出貨佔比不到2成，第二季卻超過3成，廣達預期第三季延續需求，且出貨量有機會贏過第二季。

展望第三季，廣達認為，宅經濟趨勢將延續，第三季訂單強、有機會再戰新高，因為第三季是傳統出貨旺季，且有新產品加入，加上AI、5G應用逐步發展；其中，伺服器產品仍會持續成長，至於IC產品小零件等會影響一些出貨量。

廣達董事長林百里表示，就客戶的需求而言，無論至硬體電腦、雲端等需求，都看到不錯的方向，成效也是往好的方面走，在家工作、學習、娛樂、遊戲等需求突然成長很多，也需要電腦作為運算設備，因此廣達對第四季仍保持正面樂觀的看法，電腦相當重要，淘汰換新的電腦設備都是機會。

▲廣達董事長林百里日前主持股東會。（圖／記者湯興漢攝，資料照）