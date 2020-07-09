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首例！大同刪除股東表決權　金管會告發林郭文艷涉「特別背信罪」

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▲▼針對大同股東會爭議案，金管會主委黃天牧率領周邊單位進行說明。（圖／記者紀佳妘攝）

▲針對大同股東會爭議案，金管會主委黃天牧率領周邊單位進行說明。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委黃天牧今（9）日表示，大同公司自行認定逕行剔除股東表決權，涉犯違反證交法第171條第1項第3條的特別背信罪罪嫌，已將相關資料提供檢調單位，依法告發，強調這是最近一周積極蒐證最新處理措施的進度。

至於依證交法特別背信罪，大同公司起訴的對象有誰？證期局長張振山表示，根據大同公司自行剔除表決權，影響選舉權益，這以大同公司負責人林郭文艷已主導該行為，意圖為自己利益違反忠實義務，對公司造成損害，因此依法向檢調單位告發林郭文艷等人。

請繼續往下閱讀...

不過，外界關注依照證交所第171條第1項第3款，已依本法發行有價證券公司的董事、監察人或經理人，意圖為自己或第三人的利益，而為違背其職務的行為或侵占公司資產，致公司遭受損害達500萬元，公司損害已達500萬元？張振山說，由於涉及相關事證或事實，該案已移送檢調單位，基於偵查不公開原則不予說明，但黃天牧野強調，有掌握具體事證。

此外，過去依證交法第171條第1項第3款的特別背信罪移送檢調案例，其中又以掏空案占最多，張振山說，若是因股東會的話則是第一次。

金管會副主委許永欽也提到，法律立法基於立法裁量賦予行政機關與法院，就相關事實認定解釋法律與適用法律權限，任何人未經政府依法授權，不能跳過政府機關自行解釋法律，否則我國社會秩序將會脫序，法律人應要確保法律有效落實。

許永欽認為，市場交易應要被認可與信賴，任何一個投資人或公司經營者，應遵守法律、落實公司治理、保障股東權益及保障資本市場交易健全，才能使資本市場願意讓人參與，任何人想破壞市場正常運作都不該被法律允許。

對於投保中心建議主管機關將2位大同委任律師移送懲戒一事，投保中心董事長邱欽庭說明，希望律師打經營權之爭時，不要用違法的方式贏得經營權，不要用「奧步」。

面對外界質疑金管會和經濟部對大同案互踢皮球，黃天牧強調，「我們沒有互踢皮球」，反而是相互合作、交換意見，由於現行法律未給金管會權利來導正，但會請相關單位參考國外案例、大同公司事件的影響，是否研議修證交法；張振山也補充，將規劃與專家學者的諮商會議，研議立即導正措施，預估3個月內會有初步方向。

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