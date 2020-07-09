權證關鍵在價差！關韶文拿簽名照舉例　「迷你型股票」可讓小錢變大錢

▲關韶文解釋「權證」的概念。（圖／關韶文授權提供，未經同意請勿隨意轉載，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

娛樂記者關韶文昨日在個人Youtube頻道上發出新影片，由於許多小資族對「投資」感到一頭霧水，因此他特別針對「權證」來進行簡易教學。片中指出，投資一定有賺有賠，因此民眾投入的資金務必要在自己「可接受的範圍內」，而「權證」則是小資族較易踏入的領域，且如果機運不錯，還有機會讓「小錢變大錢」。

關韶文在「理財教室」系列影片中的「小資族必看！用小資金就參與股票漲跌？關韶文清楚解釋給你聽」中提到，大多數人如果想在台北市買房，只仰賴「薪水」其實很難達到，因此適度的分配資金在投資上，也是很不錯的選擇。關韶文透露，他通常會將薪水的其中20%拿來投資，「如果它全部都不見了」，也仍在可以接受的範圍內。

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關韶文表示，「權證，它就是所謂的迷你版的股票」，只要投入小小的金額，就可以參與股票的漲跌。關韶文分享了「看漲買認購，看跌買認售」的簡單口訣，投資者所放入的資金並不會帶走該項商品，影響的關鍵在於「價差」，如果贏了就可以全部帶走，輸了則會一次把全部賠光。

▲權證就像迷你版的股票。（圖／關韶文授權提供，未經同意請勿隨意轉載，以免侵權）

關韶文逗趣的以自己的簽名照來當標的物，假設這項商品的原始價格為100元，投資者投入了50元，並下注「一個月內會漲50%」，當期限到了的時候，簽名照市值正巧變為250元，那扣除本金100元和成本50元後，就可以淨賺100元。反之，如果在到期日當天，價格不如預期，投資的本金則將被全數沒收。

關韶文認為權證類似於「高槓桿原理」，他又以房地產來比喻，假設A以本金100萬元「全額購入」一棟原始價格100萬元的房子，而另棟條件一模一樣的房子，B則以10萬元的本金認購權證，「半年內100萬元可以買入這個房子的權利」，如果半年後，房子市值漲為150萬元，雖然A可以賺得50萬元，而B在扣除成本10萬元後，僅相對獲利40萬元，但以幅度來看，A賺了50%，B則賺了400%。

▲關韶文以房子來分析「權證」的優點。（圖／關韶文授權提供，未經同意請勿隨意轉載，以免侵權）

關韶文指出，權證可以說是「以小搏大」，投入的資金不必太多，只要有正確的觀念即可，而且權證的損失有限，投資多少錢，最多就損失多少錢，不必額外支付。