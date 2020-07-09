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印度執政黨領袖全家警局前遭槍殺　10警衛全部不在場！

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▲遭神秘槍手刺殺的印度人民黨領袖瓦西姆 。(圖／翻攝自推特@DrJitendraSingh)

遭神秘槍手刺殺的印度人民黨領袖瓦西姆。(圖／翻攝自推特@DrJitendraSingh)

國際中心／綜合報導

印度「新德里電視台口臺」報導，印控喀什米爾地區執政黨印度人民黨(Bharatiya Janata Party)領袖謝赫․瓦西姆(Sheikh Wasim Bari)和他的父親及兄弟，周三(8日)晚在中央直轄區班迪波拉(Bandipora)被刺殺。

當地員警說，當晚9點左右，瓦西姆和家人坐在警察局附近的一家商店外面時遭到槍擊，包括瓦西姆在內的3人在攻擊中受傷，其後被送往班迪波拉地區醫院，但最終傷重不治。

中央直轄區部長辛格在社群媒體上發文稱，同屬印度人民黨的印度總理莫迪(Narendra Modi)在深夜打來的電話裡，詢問了瓦西姆遭殺害的經過，並向瓦西姆的家人表達慰問。

印度媒體說，一名騎著摩托車的槍手持裝有滅聲器的左輪手槍，在距離警察局僅10公尺的地方開槍。喀什米爾地區員警同樣在社群媒體上發文稱，槍手向瓦西姆一家人開槍。瓦西姆和父親和兄弟同時中槍，送院救治後均傷重不治。負責救治的醫生說，3人的致命處都是頭部中彈。

這次起擊以及造成的死亡被視為重大的安全疏失。瓦西姆本來有警衛保護，但案發當時，10名警衛全都不在場！消息人士說，這10人因為瀆職已經遭到逮捕，並接受調查。

印度人民黨全國總書記馬達夫(Ram Madhav)說，對於瓦西姆被殺害感到震驚和悲傷，瓦西姆之死讓人民黨遭受重大損失。印度人民黨同時指譴責當地未能做好安全工作，對印控喀什米爾地區政治人物屢遭殺害的事件感到不安。

印控喀什米爾人口裡，70%為伊斯蘭教徒。2019年8月，印度總理莫迪宣布廢除印度憲法第370條：取消查謨-喀什米爾邦的自治地位，並收緊對該地方的控制。當地的反對派曾誓言報復。

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