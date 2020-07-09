聯合再生處分竹南廠房、新日泰能源股權　獲利總計達3.5億元

▲聯合再生能源。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

聯合再生（3576）董事會今（9）日通過處分竹南科北一路廠房，交易金額約10.4億元，預計將在今年底前完成交易，並通過出售與國泰人壽合資的新日泰能源股權予國泰人壽或其關係企業案，交易金額約7.1億元，預計將在今年第3季完成交易。

聯合再生表示，董事會通過處分竹南科北一路廠房，交易人為台灣光罩，交易金額約10.4億元，預計處分利益約2.4億元，並預計在今年底前完成，可望有效降低負債、未來折舊及利息費用，增強財務結構。

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聯合再生指出，公司轉型積極發展模組品牌及太陽能系統電站業務，竹南科研廠、湖口廠、竹科廠及台南廠將持續生產電池及模組，未來將視市場狀況擴張模組產能。

同時，聯合再生表示，董事會也通過出售新日泰能源股權，交易人為國泰人壽或其關係企業，交易金額約7.1億元，處分利益約1.1億元，預計將在今年第3季完成交易。

聯合再生指出，新日泰能源成立於2016年，目前資本額為15億元，新日泰能源專注國內太陽能電站的投資、興建與營運，持有約98個案廠。

聯合再生說明，由於新日泰能源已完成聯合再生的階段性任務，聯合再生為有效運用資金並進行國內更多案場的開發及投資，決定出售新日泰能源股權予國泰人壽或其關係企業。

聯合再生強調，未來公司將持續負責新日泰能源持有的電廠維運及經營管理業務，並與國泰人壽共同投資開發國內太陽能案場，並將與其他國內大型壽險機構合作開發大型太陽能案場，加速台灣綠能發展，協助台灣成為亞洲綠能產業的重要據點。

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