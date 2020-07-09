不妙！今年稅收可能短徵　創近7年首見

▲企業獲利去年衰退加上因應新冠肺炎疫情，財政部實施延分期繳納紓困，今年稅收很可能短徵，創近七年以來首次短徵。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（9）日公布全國賦稅收入，今年上半年的實徵淨額只有9681億元，較去年同期減少3976億元，年減幅度將近三成，占全年的預算數只有40%，財政部表示，今年達標不太樂觀，如果短徵的話，有可能創2014年以來，近七年首見短徵。

財政部公布，今年6月的實徵淨額為2202億元，較去年同期減少2611億元，減少幅度達到54.3%，累計今年上半年的實徵淨額為9681億元，較去年同期減少29.1%，占累計分配預算數的72.2%以及全年預算數的40%。

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財政部表示，由於營所稅的稅收可能比預期來得低，以今年所得稅申報的自繳稅額來看，就比去年減少了800多億元，加上9月的營所稅暫繳申報情形還要觀察，今年整體稅收要達標恐怕不樂觀。

根據財政部資料顯示，2014年到去年六年以來都是超過預算數（超徵），自2014年以來開始超徵2014年超徵金額為1088億元、2015年為1878億元、2016年為1278億元、2017年為960億元、2018年是897億元、2019年為830億元。

▲營所稅與綜所稅是占預算數中最大宗的兩個稅目。（圖／記者湯興漢攝）

財政部表示，稅收預算最大就是營所稅與綜所稅，占比大約是一半左右，因此今年是否能夠達標，這兩項稅目是觀察的指標。

財政部公布數據，6月營所稅的實徵淨額為1341億元，較去年同期減少859億元，年減幅度39%，累計上半年的營所稅為1501億元，較去年同期減少2433億元，年減幅度61.8%，占累計分配預算數為37.5%。主要原因是去年的企業獲利衰退，這是財政部預估預算時未預測到的，加上因應新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，財政部延長申報期間，部分稅款尚未入帳；目前疫情對於企業的衝擊，9月還有營所稅暫繳申報，財政部也研議是否要延分期，這對於稅收也是一項考驗。

綜所稅的部分，6月的實徵淨額為39億元，較去年同期減少了1805億元，累計上半年的實徵淨額為1446億元，較去年同期減少1745億元，減少幅度大約是54.7%。不過，財政部表示，綜所稅目前減少的原因在於延長申報期間，部分稅款尚未入帳，加上提早退稅因素，整體而言，今年的綜所稅收將會與去年相當。

針對今年稅收可能短徵，財政部期望希望振興經濟政策能夠有效果，對於營業稅等有一些幫助；而目前相較於累計分配預算數低的稅，包括關稅、房屋稅、貨物稅、贈與稅、綜所稅與營所稅；房屋稅與貨物稅也是因為延期、分期繳納有所影響。