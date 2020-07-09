　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

不妙！今年稅收可能短徵　創近7年首見

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲企業獲利去年衰退加上因應新冠肺炎疫情，財政部實施延分期繳納紓困，今年稅收很可能短徵，創近七年以來首次短徵。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（9）日公布全國賦稅收入，今年上半年的實徵淨額只有9681億元，較去年同期減少3976億元，年減幅度將近三成，占全年的預算數只有40%，財政部表示，今年達標不太樂觀，如果短徵的話，有可能創2014年以來，近七年首見短徵。

財政部公布，今年6月的實徵淨額為2202億元，較去年同期減少2611億元，減少幅度達到54.3%，累計今年上半年的實徵淨額為9681億元，較去年同期減少29.1%，占累計分配預算數的72.2%以及全年預算數的40%。

請繼續往下閱讀...

財政部表示，由於營所稅的稅收可能比預期來得低，以今年所得稅申報的自繳稅額來看，就比去年減少了800多億元，加上9月的營所稅暫繳申報情形還要觀察，今年整體稅收要達標恐怕不樂觀。

根據財政部資料顯示，2014年到去年六年以來都是超過預算數（超徵），自2014年以來開始超徵2014年超徵金額為1088億元、2015年為1878億元、2016年為1278億元、2017年為960億元、2018年是897億元、2019年為830億元。

▲▼綜所稅申報第一天，財政部長一早便前往台北國稅局視察關心民眾報稅情形。受到新冠肺炎疫情影響，台北國稅局高規格防疫。承辦人員除以塑膠布與民眾隔開外，部分承辦人員甚至戴上防護面罩。（圖／記者湯興漢攝）

▲營所稅與綜所稅是占預算數中最大宗的兩個稅目。（圖／記者湯興漢攝）

財政部表示，稅收預算最大就是營所稅與綜所稅，占比大約是一半左右，因此今年是否能夠達標，這兩項稅目是觀察的指標。

財政部公布數據，6月營所稅的實徵淨額為1341億元，較去年同期減少859億元，年減幅度39%，累計上半年的營所稅為1501億元，較去年同期減少2433億元，年減幅度61.8%，占累計分配預算數為37.5%。主要原因是去年的企業獲利衰退，這是財政部預估預算時未預測到的，加上因應新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，財政部延長申報期間，部分稅款尚未入帳；目前疫情對於企業的衝擊，9月還有營所稅暫繳申報，財政部也研議是否要延分期，這對於稅收也是一項考驗。

綜所稅的部分，6月的實徵淨額為39億元，較去年同期減少了1805億元，累計上半年的實徵淨額為1446億元，較去年同期減少1745億元，減少幅度大約是54.7%不過，財政部表示，綜所稅目前減少的原因在於延長申報期間，部分稅款尚未入帳，加上提早退稅因素，整體而言，今年的綜所稅收將會與去年相當。

針對今年稅收可能短徵，財政部期望希望振興經濟政策能夠有效果，對於營業稅等有一些幫助；而目前相較於累計分配預算數低的稅，包括關稅、房屋稅、貨物稅、贈與稅、綜所稅與營所稅；房屋稅與貨物稅也是因為延期、分期繳納有所影響。

ET快訊
快訊／抓到7名公車司機狂刷1280月票賺獎金　北市重罰9萬
快訊／士林民宅火災2歲男童獲救　母親嗆傷宣告不治
驚！美元將現另一波惡夢　分析師揭背後「2大恐怖」原因
無照撞死騎士改名拒賠百萬！80歲外婆哽咽道歉　母養8口嘆：會
PTT土豪哥玩股票對帳單「半年賺2億」！曝選股進場標準
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

買中天3個月狂漲11倍！網一看持股明細嘆「可憐阿」　他自爆穩賺計畫

加油要快！專家預估下周油價再漲0.2元「下班衝一波！」

用三倍券做公益　衛福部社家署提醒：需注意相關規定

理財周刊／資金行情持續　台幣長期看升

先探／Apple供應鏈進入備戰

理財周刊／台灣，已經起風了

財訊／鄭崇華不敢到武漢投資　就是怕三峽大壩

美元垂在「死亡交叉」的懸崖上！　分析師拋唯一救命索

財訊／閃辭董事成話題　陳守煌淡定談大同：一切為誠信

不妙！今年稅收可能短徵　創近7年首見

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

買中天3個月狂漲11倍！網一看持股明細嘆「可憐阿」　他自爆穩賺計畫

加油要快！專家預估下周油價再漲0.2元「下班衝一波！」

用三倍券做公益　衛福部社家署提醒：需注意相關規定

理財周刊／資金行情持續　台幣長期看升

先探／Apple供應鏈進入備戰

理財周刊／台灣，已經起風了

財訊／鄭崇華不敢到武漢投資　就是怕三峽大壩

美元垂在「死亡交叉」的懸崖上！　分析師拋唯一救命索

財訊／閃辭董事成話題　陳守煌淡定談大同：一切為誠信

不妙！今年稅收可能短徵　創近7年首見

中職／陳偉殷不加盟中職　吳志揚說明：希望可以降溫

超Q彈鱘龍魚珍奶！精選全台四大農村廚房　必吃超濃郁茶香烏龍麵

THE9剛出道1個月！《青春有你3》又宣布開跑「選新男團」　粉絲傻眼開炮

誤認為菲律賓人⋯阿伯「她聽不懂啦」　歌手阿爆當場撂台語

買中天3個月狂漲11倍！網一看持股明細嘆「可憐阿」　他自爆穩賺計畫

台版格林童話場景！花蓮「麥區火柴盒」民宿7百坪莊園　開價2550萬元求售

吳卓源再曝光個唱嘉賓！導演崩潰「台上滿出來了」

U18亞青第二階段名單出爐！6大物準備選秀

無照撞死騎士改名拒賠百萬！80歲外婆哽咽道歉　屁孩母養8口嘆：會慢慢還清

T3BA六都百萬爭霸賽　7月11日台中場點燃戰火

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

財經熱門新聞

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

快訊／三倍券申購破1027萬人！八成五選這款

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

這支股票一路狂飆　劉寶傑驚：韓國瑜又賺多少

快訊／經濟部宣佈：駁回大同新任董事變更登記

美元下波將遭狙擊　揭背後2大恐怖原因

國際黃金漲破1820美元！　續創近10年新高價

威力彩頭獎衝14.6億！全台3縣市財運最旺

全家冠軍麵包、郭元益都靠南僑助攻　陳飛龍：烘焙產業轉型精彩可期

數位綁定三倍券「花5000賺2000？」 一張圖看清消費、回饋金流程

台股開盤衝破12200關卡！台積電股價創新高347元　市值逼近9兆元

中美晶6月營收月增逾1成　環球晶重登50億元

影／金融股還能存股嗎？　分析師建議公股銀行優先考慮

快訊／三倍券預購破千萬人次！民眾首選方式曝光

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台中4同事集資1200！爽中30億

陳建州道歉「真的是時候了」！

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

歐陽妮妮大尺度脫光！「美胸形狀炸出」

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

即／美飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭擊落

新北隨機殺人！他要接女兒下課…突遭男子「持刀插進胸口」

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

蕾菈立遺囑道歉父母親！

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面