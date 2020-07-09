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台灣東洋交棒6年級新總座施俊良　正式跨足疫苗與海外市場開發

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▲台灣東洋總經理施俊良。（圖／記者姚惠茹攝）

▲台灣東洋總經理施俊良。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

台灣東洋（4105）今年創立滿60年，7月正式迎來新任總經理施俊良，並在今（9）日與媒體會面，談到未來在東洋的規劃，除了得標到今年的四價流感疫苗，正式跨足疫苗領域之外，還預計將在土耳其設立子公司、印尼設立辦公室，擴大海外市場開發。

這位六年級後段班的台灣東洋新總座施俊良，外界或許對他還很陌生，但他在東洋任職17年，一路從最基層業務做起，成為東洋最大的癌症部門副總，因此東洋董事會與股東們都很期待施俊良能帶領60年的東洋穩健的邁向百年企業里程碑。

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施俊良表示，台灣東洋從2019年就積極引進四價流感疫苗，並在今年3月取得國際疫苗大廠經銷權，由獨家專利開發的懸浮式MDCK細胞培養技術，可培養各種不同類型的流感病毒株，大幅降低病毒變異導致疫苗無效的狀況，也因為是採細胞培養，而將外來汙染性降到最低。

施俊良指出，該疫苗適用於3歲以上兒童及成人的主動免疫接種，可預防疫苗所涵蓋的兩種A型及兩種B型流感病毒所引起的流感相關疾病，依今年公費疫苗招標案結果，國光生得標比重約佔整體 60%、國外廠商賽諾菲佔31%、東洋則佔9%，估計公費流感疫苗可望貢獻東洋營收約1.3億元。

▲東洋總經理施俊良、六堵廠。（圖／東洋提供）

▲台灣東洋六堵廠。（圖／東洋提供）

施俊良說明，全球每年有5%~10%成年人感染流感，年受到新冠肺炎疫情影響，國人對疫苗需求量將會較往年提升，東洋今年也首度搶進自費疫苗市場，鋪貨至既有醫院通路，以及子公司創益旗下的藥局、診所通路，同步銷售公費、自費疫苗，預期今年疫苗營收比重可望提升至約5%。

海外市場方面，施俊良表示，目前東洋都朝開發中國家進行布局，其中泰國、越南已開始獲利、菲律賓初步已損益兩平，其它鎖定韓國、墨西哥、土耳其、印尼等新興市場設立轉投資子公司直接切入當地銷售布局，並與當地經銷商合作方式，外銷自有產品到中南美洲的哥倫比亞、巴西、智利等，南亞的印度、巴基斯坦，甚至俄羅斯、澳洲、非洲都有客戶洽談當中。

產品研發方面，施俊良指出，東洋的利基是微脂體與微脂球技術平台，目前已透過該技術，正研發2項新藥，分別為多發性硬化症的新藥及治療內分泌的困難學名藥，雖然在困難學名藥上，因生產的技術門檻高、製程複雜，成功機率大於失敗機率，但公司帳上現金充裕，足以支應新藥研發。

生產製造方面，施俊良分享，東洋擁有通過歐盟、美國日本等20多國官方查廠的中壢癌症專屬針劑廠，並在六堵耗資10多億建置非癌的微脂體、微球產線，目前在美國送件中的微脂體抗生素類藥物就是預計在六堵廠生產，並為配合藥品研發的臨床試驗用藥需求，而在內湖研發中心同棟，建立Pilot專用的GMP廠，作為國內少數大小批量都能生產的藥廠。

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