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王令麟領軍！東森購物上半年營收增達101億　後疫情時代強打商品差異化

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東森購物,王令麟（圖／東森購物提供）

▲東森國際（2614）旗下轉投資東森購物，上半年業績告捷，累計營業額高達101億。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森國際（2614）旗下轉投資東森購物，6月業績告捷，單月營收高達16.9億元，營收年增率達21.5%。上半年因應大環境影響，民生消費習慣改變，宅經濟買氣看俏，東森購物1～6月份有效訂單件數逾642萬件，較去年成長13%，累計營業額更高達101億元，年增率達18%，其中以食品與保健食品的營收成長幅度最大，保健食品類營收年增達35%、食品類亦有30%的成長。

東森集團總裁王令麟表示，後疫情時代即將來臨，東森購物也將善用集團資源，強化線上線下整合，打造東森生態圈，在產品面上也將強打商品差異化策略，與阿一鮑魚、和億集團、長榮空廚、晶華酒店以及鼎泰豐等知名品牌聯名結盟，提供更多、更好的產品及服務給全體會員，向全球市場邁進！

請繼續往下閱讀...

6月份東森購物年中慶盛大開跑，帶動全通路整體營收成長，其中以美妝、保健及食品的成長幅度最鉅，6月單月美妝商品業績成長41%、保健食品業績成長32%、食品類業績成長18%；此外，年中慶更有不少消費者精打細算搶便宜，如精品、收藏品等高單價商品，與去年同期相比高達122%。

2020年受全民保健意識抬頭，東森購物保健食品買氣強勁，上半年1～6月保健食品有效訂單突破130萬件，與去年同期相比成長31%，其中如華陀鴕鳥龜鹿精、妍美会葉黃素與鈣片等商品頗受消費者青睞；食品類以宮廷秘方仙楂烏梅降火祛濕茶、國際晶華酒店五星級紅燒牛肉麵與漁季頂級挪威鯖魚等最熱銷。

在上半年度不讓保健食品專美於前，東森購物看準「宅食商機」強打產品差異化策略，攜手五星級晶華酒店、港澳米其林三星阿一鮑魚、鼎泰豐、長榮空廚與餐飲集團和億生活旗下米其林品牌「添好運」與「了凡油雞飯‧麵」異業合作，啟動頂級美食數位轉型，推出東森嚴選頂級美味。尤其東森嚴選晶華酒店紅燒牛肉麵組自5月推出迄今，獲得廣大好評，2個月內銷售逾15,000組，總計超過15 萬碗，相當於6.8座101大樓高度。

東森購物獨家開賣晶華紅燒牛肉麵（圖／東森購物提供）

▲東森購物攜手台北晶華酒店獨家開賣晶華紅燒牛肉麵，近2個月內銷售總計超過12.4萬碗。（圖／東森購物提供）

透過東森旗下多元通路銷售獨家自營商品，不僅聯手知名餐飲品牌與企業拓展全新的銷售通路、提升銷售業績，更能夠接觸不同消費族群，刺激實體店面來客消費，也藉由東森購物便利舒適的消費體驗，導流實體店面消費者至線上購物，達到雙贏。

東森購物深耕在地，更持續善盡企業社會責任，也持續幫助實體店家業者拓展虛擬通路商機，並提供全體會員更多優質且多元的產品，締造雙贏，持續打造「最有溫度」的平台。東森多年來用心經營，創新求變，不變的是對產品與服務的堅持，每一流程秉持「東森嚴選」的核心理念，層層管控，為消費者權益嚴選把關，站在顧客的立場，滿足顧客的需求，讓消費者享有最愉悅舒適的購物體驗。

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