夜半牙痛不怕找不到醫生　陽明醫院開放夜間急診

▲嘉義市開放牙醫夜間門診。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為解決民眾夜間急性牙痛及外傷等問題，牙醫師公會全國聯合會及嘉義市牙醫師公會積極向健保署爭取於嘉義市及雲林縣試辦「109年度全民健康保險牙醫門診總額牙醫急診醫療不足區獎勵試辦計畫」，讓雲嘉區夜間牙痛無法入睡的民眾，不用等到天明，就能掛急診迅速就醫。嘉義市長黃敏惠等人9日親臨陽明醫院記者會，感謝嘉市牙醫師公會賴重志理事長與陽明醫院謝景祥院長同立合作，提供如此便民服務。

▲嘉義市陽明醫院開放牙醫夜間急診服務。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，嘉義市的醫療、長照在全國首屈一指，牙醫夜間急診的服務，更顯示出嘉義市醫師滿滿的熱情，夜間貢獻自己的時間和專業，犧牲個人休息時間、生活品質為民眾服務。黃敏惠呼籲「白天去看診，非到必要不要用到夜間急診」，不要當成普通門診用。

▲嘉義市加入夜間門診的牙醫師們。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市牙醫師公會賴重志理事長表示，牙醫急診醫療不足區獎勵試辦計畫實施後受到民眾肯定，可立即就醫處理，不用等到天明，疏緩民眾牙疼的問題；6月期間牙醫急診患者共46位，其中27人來自嘉義市，其他來自嘉義縣、雲林縣等地，牙醫夜間急診不僅服務市民，也服務近縣市的民眾，以顏面及牙齒疼痛，經藥物控制不佳者居多。

陽明醫院謝景祥院長表示，非常榮幸能擇於陽明醫院提供牙醫急診服務。非常感謝立委劉建國、牙醫師公會全國聯合會王棟源、嘉義市牙醫師公會、衛福部健保會、衛生局及民間各界的支持與協助，與陽明醫院攜手解決執行上的困境，得以順利成立試辦中心，希望號召更多牙醫師投入服務行列，為嘉義市民守護口腔健康。

目前執行此計畫服務牙醫師共20位，於夜間時段(21:00-09:00)輪流排班提供服務，急診醫療服務之適應症包括顏面及牙齒疼痛，經藥物控制不佳者、外傷導致之牙齒斷裂、拔牙、腫瘤、手術後等口腔出血、下顎關節脫臼、顏面與口腔間隙蜂窩性組織炎、口腔及顏面撕裂傷、外傷導致之牙齒脫落或脫位等。另外，只要有病人，半夜3點也提供出門診治。

衛生局表示，嘉義市牙醫醫療資源非常豐富，牙醫師234人、牙科診所119間、牙醫師數/每萬人口排名全國第二，專業及良善的服務一起守護雲嘉嘉區民眾口腔的健康。

►他奶奶的美麗小秘訣