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美元垂在「死亡交叉」的懸崖上！　分析師拋唯一救命索

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▲美金,美元,usd,us dollars。（圖／路透）

▲美元價格持續下探。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

美國正處於第二波疫情爆發，加上各國經濟前景透出曙光，促使一些投資者不再看好美元，終止了美元長達數年的上漲氣勢。許多投行分析師皆對美國經濟持悲觀態度，甚至有報告稱，「美國確診案例激增導致美元遇到最糟糕的情況，並處於財政懸崖上。」

美元指數持續走弱，從近期高點下跌了6％，一度跌破96。Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示，「美國正在因為這場危機失去優越主義的光環，相較於其他國家的經濟成長逐漸從領先轉為落後，導致美元變得弱勢，淪為被市場狙擊的箭靶。」

請繼續往下閱讀...

美國銀行全球研究部分析師的報告，本週早些時候，美元下跌引發了一種稱為「死亡交叉」（Death Cross）的技術形態，當50日移動均線跌破200日移動均線時就會出現這種情況。分析師指出，自1980年以來，出現過9次這種「死亡交叉」的情形，美元就歷經了8次疲軟。

TD Securities 分析師最近下調了美元兌主要貨幣匯率的前景，他們預測至2021年底，歐元兌美元匯率將升至1.2，而美元在各種指標上都被高估了10％至23％。

TD Securities 的分析報告則對當前弱勢美元提出警告及解方。報告中指出，此次美國確診人數再度暴增，未來政府必須擴大一些即將到期的經濟刺激措施，否則恐將影響許多家庭和企業，且導致美元持續下探。

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