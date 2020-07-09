PTT土豪哥玩股票！對帳單影片「半年賺2億」超驚人　曝光選股進場標準

網搜小組／鄺郁庭報導

PTT名人、鄉民乾爹土豪哥（金庸）因為在八卦板上曝光了自己人生，從此一舉一動受到注目。有在投資股票的他，日前在自己創的閒聊股市社團中發文，「暫時先脫手了，近期為了土地買賣有點忙，持股僅剩特別股與少許金融，電信股全賣光了」，並分享他半年以來的對帳單，大賺2億讓網友都看呆。

▲金庸玩股票半年賺2億。（圖／翻攝自YouTube／gn金庸）

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金庸在私密社團中發文，說他暫時先將股票都脫手，持股只剩特別股和少許金融股，「本金就是12億，反正有賺錢就是買桃園、新竹農地山坡地，當樂透投資。」並說自己選股進場的標準，大部分是「十年線就買，20週均線站上就買進，跌破就賣。」

另外，KD大於90也賣，布林特通道碰到上軌、量出歷史量也賣，底部無量就慢慢撿。「今年只要破3月前高的股票都會拉上一波，原相、鈺太、華擎甚至遊戲股」，金庸說近期他嘗試抱1、2天就賣短進短出，但發現自己好像不適合這樣操作，之後還是會找低基期的存股玩。

▲金庸之前收租收到450萬現鈔。（圖／翻攝自PTT）

金庸也附上他半年對帳單的影片，只見從2020年1月1日算到2020年7月8日，本金12億，他共賺了2億2千6百多萬元（226,807,559元）。最後金庸也在文中提到，他前陣子曾推見力晶集團的力積電，「主要是今年力晶集團股都有好幾個券商大戶在大買」，而像愛普、力旺這些股票，估計要等上櫃前「秀肌肉」。

他表示，目前買進力晶仍有減資換股的權力，提醒有力晶股票的人，到時候可以換力積電，「反正只要仔細看懂財報，有3做12吋廠、2座8吋廠，價值多少自己想吧！絕對一波興櫃蜜月。」