金管會出招！　大同股東會爭議案移送檢調

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

大同股東會改選引爆爭議，金管會主委黃天牧今（9）日表示，大同公司逕行剔除股東表決權，已涉犯違反證券交易法第171條第1項第3款的特别背信罪罪嫌，金管會已將相關資料提供檢調單位，依法告發。

金管會主委黃天牧今天在例行記者會上表示，股東權利的行使都有公平的機會，這是公司法制的基本規範，然而大同公司6月30日股東會發生未發給部分股東表決權票與選舉票，以及逕自認定50%以上股份無表決權等行為，嚴重影響股東權益的行使，並與公司治理、股東行動主義有違，譴責這種嚴重違反公司治理的行為。

請繼續往下閱讀...

黃天牧指出，站在金管會立場，依法能處理權限進行盤點，同時為保障股東權益、維持市場交易秩序並釐清相關爭議，金管會及周邊單位已積極對大同公司及案關人員採行措施。

首先是經查核這次股東常會大同公司自行認定逕行剔除股東表決權，或未發給部分股東表決權票及選舉票，已涉犯違反證券交易法第171條第1項第3款的特别背信罪罪嫌，金管會已將相關資料提供檢調單位，依法告發。

第二，集保公司查核發現大同公司在股東及徵求人辦理報到時，不發給表決票及選舉票，已違反股務單位內部控制制度標準規範的規定，金管會已於2日函請大同公司陳述意見，將依公司回應內容及調查事證的結果，適時為必要的處分，包括不予自辨股務在內。

第三，投保中心已6日召開臨時董監事會議，針對大同公司於今年度股東常會逕自認定部分股東無表決權，並阻礙股東權益的行使等行為，已構成證券投資人及期貨交易人保護法第10條之1解任訴訟的要件，通過對董事長林郭文艷提起裁判解任訴訟，並於同日下午向台北地方法院提起民事訴訟，以維市場秩序。