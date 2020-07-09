飆天價！常玉作品《綠色背景四裸女》近10億台幣成交...史上第二高

▲綠色背景四裸女。（圖／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

法國華裔畫家常玉的作品《綠色背景四裸女》，於本月7日晚間在香港蘇富比現代藝術晚間拍賣，不但以含佣金2億5834萬1000元港幣（約新台幣9.8億）的高價售出，更成為蘇富比現代藝術晚拍中有史以來第二高價的作品。不過仍未刷新常玉另一作品《五裸女》去年的12億台幣紀錄。

綜合外媒報導，《綠色背景四裸女》的拍賣競程僅僅花了15分鐘，且當晚一共出價24次，可見熱門程度。典藏雜誌社社長簡秀枝在臉書上發文指出，「以該作品的喊價過程，高潮迭起，你來我往，出價24次，爭戰了近15分鐘，足見收藏界的重視，大家都勢在必得，互不相讓。」

常玉的《五裸女》再去年以12億台幣天價成交，另一幅作品《曲腿裸女》也以8億成交，因此《綠色背景四裸女》在拍賣前就已經倍受矚目，最後以近10億的價格成交，也印證即使香港受到新冠肺炎疫情和國安法影響，仍不減收藏家的興趣。

▲蘇富比拍賣會過往都是收藏家親臨現場，但今年因為疫情影響，改以電話方式競價。（圖／翻攝自Facebook／Sotheby`s）



另外，華裔法國油畫家朱德群的唯一五聯屏鉅作《自然頌》也以1億1千3688萬港幣（約新台幣4.3億）成交，刷新藝術家自身紀錄。另一位法國籍華裔畫家趙無極則拍賣了7幅作品，合計成交價共計3億1,850萬港幣（約新台幣12億）。

蘇富比現代亞洲藝術部主管張嘉珍表示，「本季第一場晚拍敲出的耀眼佳績，反映了市場對於頂級藝術品的持續殷切需求。」且蘇富比連續兩季拍賣常玉作品都創下成交價新高，也印證了藝術家在藝壇的地位。另外，張嘉珍也提到，今年正值朱德群誕辰百年，他的作品首度破億成交更是意義非凡。