面板雙虎第2季營運回溫　友達季增18.3%、群創改寫6季新高

▲友達光電。（圖／記者湯興漢攝）
記者姚惠茹／台北報導
面板雙虎今（9）日雙雙公布財報營收，友達（2409）第2季合併營收635億元，季增18.3%，年減9.4%；群創（3481）第2季合併營收668.83億元，季增32.7%，年增5.9%，改寫6季新高，主要是受惠大尺寸面板出貨，帶動第2季營運回溫。
友達公告，6月合併營收216.1億元，月減0.6%，年減11.2%；第2季合併營收635億元，季增18.3%，年減9.4%，累計今年前6月營收達1171.9億元，年減14.3%。
友達表示，6月整體大尺寸面板出貨量，包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等超過1,099萬片，較5月增加6.3%；中小尺寸面板出貨量超過967萬片，較5月增加0.9%。
友達指出，第2季大尺寸出貨量約3,071萬片，較今年首季增加37%，較去年同期增加13%；中小尺寸出貨量約2,909萬片，較今年首季減少1.5%，較去年同期減少11.9%。
▲群創光電。（圖／翻攝群創）
群創公告，6月合併營收為241.84億元，月增9.7%，年增13.5%，創20個月新高；第2季合併營收668.83億元，季增32.7%，年增5.9%，改寫6季新高紀錄。
群創表示，6月大尺寸合併出貨量共計1,176萬片，較上月增加2.1%；中小尺寸合併出貨量共計2,853萬片，較上月增加20.0%。
群創指出，第2季大尺寸合併出貨量共計3,366萬片，較今年首季出貨量2,526萬片相比增加33.3%；中小尺寸合併出貨量共計7,650萬片，較今年首季出貨量5,787萬片相比增加32.2%。