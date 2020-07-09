驚！美元將現另一波惡夢　分析師揭背後「2大恐怖」原因





▲美元指數已從近期高點回跌6%，並在本周出現「死亡交叉」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

隨著美國新冠肺炎疫情持續升溫，美元指數持續走弱，甚至一度跌破96，顯示避險吸引力下滑。有分析師指出，美國疫情將持續對美元產生威脅，再加上國會若未能將即將到期的紓困計畫措施延長，對於美元投資人來說，將會是另外一場惡夢。

綜合外媒報導，美元指數近期已從高點回跌6%，近2週以來，一直在96.35至97.7之間擺盪，從技術層面來看，美元本周出現「死亡交叉」，也就是50日移動均線跌破200日移動均線，意味著可能會有更進一步的下跌。Cambridge Global Payments 市場首席策略師 Karl Schamotta表示，一直以來有著優勢的美國，因為這場疫情失去光芒，經濟成長從領先轉為落後，導致美元在市場中淪為被攻擊的一方。

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TD Securities最近也將美元調降，認為從多項指標來看，美元被高估了10% 到23% 。TD Securities的分析師認為，假如美國國會無法把將到期的「企業和家庭援助措施」的期限延長，美元將可能不斷走軟，成為美國病例數激增之外的另一個惡夢。

美銀全球研究 (BofA Global Research) 分析師也表示，自從1980年以來，美元下跌之後，發生死亡交叉機率至少有九成，當時美元指數的200日移動均線，也如同現在一樣，不斷的往下跌；同時，因為風險情緒改善，帶動歐元上升至三週以來的最高點，歐元兌美元匯率上漲 0.55%，為1.1332美元（約新台幣33元）。