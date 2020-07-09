美劇《歡樂合唱團》女星娜雅·里維拉湖裡失蹤　獨留4歲兒在船上

▲美劇《歡樂合唱團》（Glee）女星娜雅·里維拉（Naya Rivera）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者王詩晴／綜合報導

美劇《歡樂合唱團》（Glee）33歲女演員娜雅·里維拉（Naya Rivera）於周三（8日）從南加州（Southern California）文圖拉縣（Ventura County）的皮魯湖（Lake Piru）中消失了。當地警方表示，搜救人員會在週四（9日）早上繼續搜救工作，並推測女星有可能已溺斃。

據外媒《CNN》報導，當地警局局長埃里克·布肖（Eric Buschow）在記者會上說到，「娜雅於星期三上午和她的孩子租了一艘船，兩人一同前往湖邊。」他們離開碼頭後大約三小時，一位船夫發現一艘小船漂在水上，而船上睡著娜雅4歲的兒子。當局在收到通知後，立刻開始從空中及使用潛水隊搜尋。

布肖表示，孩子說他們母子去游泳，但母親沒有回到船上。又說到，孩子當時身上穿著救生衣，而在船上也發現了一件成人救生衣。

自2009年起，娜雅在《福斯》（Fox）的電視劇《歡樂合唱團》中扮演Santana Lopez一角長達6年，並且出現在本劇幾乎每一集中。她還參演了哥倫比亞廣播公司（CBS）的情景喜劇《皇室成員》（The Royal Family）和喜劇電影《偽裝大師》（The Master of Disguise）。