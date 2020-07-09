　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

懷疑染疫隔離3星期！　男師生日當天失蹤...遺體慘遭螺旋槳碎屍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼螺旋槳,propeller,船,水中。（圖／達志影像／示意圖）

▲警方判定男子遺體曾受到拖船的螺旋槳撞擊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國康乃狄克州一名男子擔心自己可能感染新冠肺炎在家隔離3周，50歲生日當天外出散步後卻再也沒有回來，家人擔心可能遭遇不測立即報案，卻無法搜尋到他的下落，直到近日警方在法爾島(Fire Island)附近水域找到他的遺體。

在小學擔任代課老師的男子庫尼亞(Gilo“ Gil” Cunha)，在他5月7日50歲生日當天，於凌晨1時至8時外出後從此失蹤，家人原本以為他只是無法入睡，像往常一樣外出散步，然而身上有帶錢包以及信用卡，卻追蹤不到任何使用紀錄。

庫尼亞家人表示，「那段時間他懷疑自己感染新冠肺炎，每天都吃得很少、晚上也睡不著，對任何事物都突然失去興趣」，懷疑他的失蹤可能與疫情所造成的憂鬱有關。

庫尼亞失蹤後，家人四處張貼尋人海報，警方也出動大批警力以及警犬搜尋卻還是一無所獲。蘇福克郡(Suffolk County)警方6日表示，一名漁夫上周四（2日）在法爾島水域發現一具殘缺浮屍，後來證實是庫尼亞，「初步判定，遺體於5月27日上午6時50分被拖船(Tugboat)的螺旋槳撞擊，目前仍在調查死因」。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
驚！美元將現另一波惡夢　分析師揭背後「2大恐怖」原因
無照撞死騎士改名拒賠百萬！80歲外婆哽咽道歉　母養8口嘆：會
PTT土豪哥玩股票對帳單「半年賺2億」！曝選股進場標準
快訊／首爾市長朴元淳失蹤！「手機關機」留遺言　女兒崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

染疫2歲女童送到醫院隔離　返家媽媽「換尿布」發現被性侵

他目睹男女吵架竟把嬰兒丟入江中　90分鐘後撈起一具遺體

正妹逛動物園慘被脫衣！　小獼猴探頭進雙峰「找食物」還想解開短褲

工人3公尺高落地遭鋼筋貫穿　「腹腔插入傷到肺」醫生奇蹟拔出75cm

返家驚見雪納瑞倒地！　散步狂吞「26顆高爾夫球」害主人收9萬帳單

美劇《歡樂合唱團》女星娜雅·里維拉湖裡失蹤　獨留4歲兒在船上

日媒：台設索馬利蘭代表處　牽制中國稱霸非洲

飆天價！常玉作品《綠色背景四裸女》近10億台幣成交...史上第二高

新加坡國會大選將登場　關注重點一次看

16歲非裔少年「空中丟三明治」遭7男狠壓　尖叫不能呼吸…2天後死亡

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

美劇《歡樂合唱團》女星娜雅·里維拉湖裡失蹤　獨留4歲兒在船上

日媒：台設索馬利蘭代表處　牽制中國稱霸非洲

飆天價！常玉作品《綠色背景四裸女》近10億台幣成交...史上第二高

新加坡國會大選將登場　關注重點一次看

16歲非裔少年「空中丟三明治」遭7男狠壓　尖叫不能呼吸…2天後死亡

哈佛告川普驅逐留學生 白宮嗆：遠距上課幹嘛要簽證？

快訊／首爾市長朴元淳失蹤！「手機關機」留遺言　女兒崩潰報警

鎖定抖音微信！白宮國安顧問：川普擬禁中國應用程式　重大措施準備出手

懷疑染疫隔離3星期！　男師生日當天失蹤...遺體慘遭螺旋槳碎屍

北極重大發現！7千萬年前罕見「恐龍顎骨化石」出土　古生物學史邁新頁

馬英九拿反滲透法類比港國安法　陸委會點出關鍵差異

巨大神獸陪女嬰睡！重重肥腿壓身上　媽驕傲多年努力：他們都是孩子

中職／王維中加盟中職　月薪多少才合理

宅男拒買4萬點數援交竟遭恐嚇　店員察覺有異報警攔阻

中職／王維中到中職　依規章旅外要等3年

快訊／士林民宅5樓頂竄濃煙...「2母子嗆傷」　母親搶救90分鐘不治

新職籃聯盟成立　體育署長高俊雄：我非常興奮

幽遊白書特展首來台！絕版格鬥電玩戰到飽、4主角「華麗大絕」體驗

把你阿嬤賣掉！黑貓露獠牙怒瞪　琥珀大眼神還原「惡靈酷羅」

偵煙探測器不是裝飾品！　「開蓋」遇火警才能保命

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

美因為台灣退出WHO？WHO特使回應了

6歲小弟愛折神像　失蹤後竟「找到斷腰屍」

即／首爾市長朴元淳留遺言失蹤！

母遇惡火把兒丟下樓！他秒衝刺救援

巴西總統宣布確診突脫口罩　記者團將提告

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

只為拍照！遊客拿棍棒石頭打昏海豹

美將驅逐遠距上課國際生　哈佛提告移民局

全球確診破1200萬人！39天暴增600萬例

穆斯林買星巴克驚見歧視單字　店家回應超瞎

新加坡明天大選　徐順全：民主落後台灣太多

正妹動物園被脫衣　小猴探頭找食物

女老師愛上小六生　癌逝前他全心照顧

他酒醉「闖80歲老母家硬來」　酒醒怕爆躲化糞池

更多熱門

相關新聞

鎖定抖音微信　川普將採取重大措施

鎖定抖音微信　川普將採取重大措施

7月1日美國眾議院通過法案，因香港國安法制裁中國。除了經濟制裁，白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）8日坦言，川普正在考慮封殺中國社交軟體，包含聲量最大的抖音和微信，而川普政府閣員正緊鑼密鼓地準備對中國的重大反制措施。

即／東京暴增224例　創「有史以來」最高紀錄！

即／東京暴增224例　創「有史以來」最高紀錄！

喬帥飽受攻擊：如獵巫行動

喬帥飽受攻擊：如獵巫行動

林佳龍挨轟鴕鳥心態　業者批離譜

林佳龍挨轟鴕鳥心態　業者批離譜

百人「狂吼衝醫院搶屍」警擋不住

百人「狂吼衝醫院搶屍」警擋不住

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情Gilo“ Gil” Cunha生日失蹤螺旋槳北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台中4同事集資1200！爽中30億

陳建州道歉「真的是時候了」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

歐陽妮妮大尺度脫光！「美胸形狀炸出」

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

即／美飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭擊落

新北隨機殺人！他要接女兒下課…突遭男子「持刀插進胸口」

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

蕾菈立遺囑道歉父母親！

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面