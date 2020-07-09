買中天3個月狂漲11倍！網一看持股明細嘆「可憐阿」　他自爆穩賺計畫

▲網友慧眼獨具，3月30日用12.45元買入中天生技股票，如今股價暴漲至145元。（圖／翻攝PTT）

記者黃君瀚／綜合報導

生技股合一（4743）受惠糖尿病慢性傷口潰瘍新藥ON101解盲成功，股價不斷攀高，母公司中天（4128）以子顯貴，走勢同樣一飛衝天，今（9）以漲停價145元作收。有網友分享3月底憑藉著慧眼，以12.45元價格入手，短短不到4個月時間，預估獲利達到585%，同時公布持股截圖佐證，結果看上去超悲情！

網友9日在PTT發文，提到前陣子成功搭上中天列車，3月30日買入價格只要12.45元，他下單買了1股，加上8元手續費，成本一共20元。幾個月過去，台灣生技股贏來暴漲狂潮，時至今日中天股價來到145元，若現在脫手，扣掉手續費他能賺到117元，報酬率是超驚人的585%。

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網友大方公開部份持股明細，看上去是以生技股為主力，如懷特（4108）、濟生（4111）、天良（4127）、國光生（4142）等。有趣的是，在以1張（1000股）為交易主力的台股市場，他全選在盤後下單買入1股，一共只花了270元就擁有10檔股票。

▲網友持有的股票家數不少，不過都只買入1股。（圖／翻攝PTT）

儘管生技股普遍起飛，不過加上了手續費成本，已公開的持股中真正有賺錢的僅4檔，分別是懷特生技賺2元、8.7%，中天生技賺117元、585%，國光生技賺33元、97.06%，中裕新藥賺36元、60%。

截圖貼出後，網友笑翻直呼太奇葩，「有笑有推」、「才一股，比沒買到還X，可憐哪」、「證交所感謝你」、「財富自由了恭喜」、「剛好一個便當錢，可以了」、「靠X剛剛還以為看錯，還真的是1股」、「唉呦，可以算是股神了！」

不過網友自爆，全都買1股的大計畫是為了「領股東會紀念品」，精挑細選的是紀念品概念股，若禮品不好也不會持有該公司股票，「一個人頭全部買滿1年靠紀念品，大概可以賺2萬，最差也一定有1萬。」他還說，有聽說身邊連五六等親、二叔公、三叔父的人頭都拿來用，靠1股大法領紀念品，「1年靠紀念品賺2、30萬！」